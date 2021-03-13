В Одесской области в ДТП погиб сотрудник полиции (27)

Odessa Online 2021.03.13 10:13

09:20 13 марта 2021 Столкнулись грузовик и легковушка. В ночь на 13 марта на трассе Одесса-Вознесенск-Новый Буг произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области. Установлено, что легковой автомобиль Subaru ехал со стороны Доброслава в направлении Одессы и на неосвещенном участке дороги столкнулся с грузовиком MAN с полуприцепом, который стоял в крайней правой полосе.