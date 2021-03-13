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В России задержали участников форума муниципальных депутатов. Среди них - Ройзман, Яшин и Кара-Мурза

В России задержали участников форума муниципальных депутатов. Среди них - Ройзман, Яшин и Кара-Мурза (30)

Всеукраинские вести 2021.03.13 14:59
В России 13 марта задержали участников форума независимых муниципальных депутатов, который проходил в Москве. Об этом сообщило "Радио Свобода". Среди задержанных - политики Илья Яшин, Евгений Ройзман, Юлия Галямина, Владимир Кара-Мурза, Андрей Пивоваров, а также журналист Тимур Олевский, который вел форум как модератор, и несколько журналистов, освещавших форум. "ОВД-Инфо" опубликовало список задержанных.
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