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Президент почтил память погибших в Куреневской трагедии (23)

ForUm 2021.03.13 15:05
13.03.2021 14:38 Президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших во время Куреневской трагедии в Киеве, которая произошла 60 лет назад. В Офисе президента сообщили, что в память о погибших киевлянах установлена корзина цветов у памятного креста на улице Елены Телиги. "Эта трагедия, как и Чернобыль, и другие печальные страницы нашей истории, вызванные так называемым человеческим фактором, является горьким уроком для
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