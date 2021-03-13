13 Март 2021 "Буковель" планируют открыть в конце марта (32)

0522ua.com Кировоград 2021.03.13 13:01

Туристический комплекс "Буковель" будет закрыт в течение двух недель - с 13 по 27 марта 2021 года. Соответствующее решение приняла региональная комиссия по вопросам техногенно-экономической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщает Прокурорська правда Об этом сообщатся пресс-служба "". Как отметили в пресс-службе, в этот период будет ограничен въезд гражданам в с. Поляница (в том числе в туристический комплекс "Буковель") с