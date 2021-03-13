Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

13 Марта, 2021 Зеленский рассказал "слугам", как правильно голосовать в Раде

13 Марта, 2021 Зеленский рассказал "слугам", как правильно голосовать в Раде (36)

Маю право 2021.03.13 13:58
Президент Владимир Зеленский призывает фракцию "Слуга народа" в парламенте поддерживать законопроекты власти большинством голосов. Об этом заявил Зеленский на XI съезде партии "Слуга народа" в субботу. "По моему мнению, у вас могут быть дискуссии относительно деталей, но когда речь идет о принципиальных важных для страны вещи, на табло всегда должно быть не менее 226 наших голосов, голосов "Слуги народа".
СЛУГА, ЗЕЛЕНСКИЙ, НАРОД, НАРОДОВЛАСТИЕ, ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ, СЪЕЗД, Зеленский, Украина, Киев

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2021
© InfoStream, 2021