13 Марта, 2021 Зеленский рассказал "слугам", как правильно голосовать в Раде (36)

Маю право 2021.03.13 13:58

Президент Владимир Зеленский призывает фракцию "Слуга народа" в парламенте поддерживать законопроекты власти большинством голосов. Об этом заявил Зеленский на XI съезде партии "Слуга народа" в субботу. "По моему мнению, у вас могут быть дискуссии относительно деталей, но когда речь идет о принципиальных важных для страны вещи, на табло всегда должно быть не менее 226 наших голосов, голосов "Слуги народа".