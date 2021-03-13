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Фокус: Украина

Под Житомиром молодая женщина избавилась от новорожденных двойняшек (26)

УНИАН 2021.03.13 17:47
17:31, 13.03.21 Женщина еще раньше была лишена родительских прав в отношении семерых детей. Женщина избавилась от своих детей \ фото: ua.depositphotos.com В Новоград-Волынском Житомирской области 31-летняя женщина на шестом месяце беременности вызвала у себя роды в результате которых родилось двое детей. Далее женщина избавилась от новорожденных. "Во время проверки информации предварительно установлено, что 31-летняя
ДВОЙНЯШКА, НОВОРОЖДЕННЫЙ, ОДНОСЕЛЬЧАНКА, ДОМОХОЗЯЙСТВО, БЕРЕМЕННОСТЬ, РЕБЕНОК, Житомир, Украина

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