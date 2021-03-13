Под Житомиром молодая женщина избавилась от новорожденных двойняшек (26)

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- Вызвала роды и похоронила в сарае: в Житомирской области: женщина убила двойняшек : MIGnews.com.ua 12:38
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