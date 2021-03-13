Водитель погиб, пассажиры - в реанимации: подростки устроили смертельное ДТП на Ровенщине (фото) (29)

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- Решили покататься. Под Ровно подростки устроили ДТП, в результате один погиб, трое в реанимации. Фото : Страна.ua 14:17
- Под Ривне подросток за рулем устроил смертельное ДТП (фото) : Подробности.ua 14:11
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- 13 марта 2021, суббота, 12:54 Подростки решили покататься на авто родственника. Один погиб, трое в реанимации : Українські Новини 13:15
- Смертельное ДТП устроили подростки на Ровенщине (ФОТО) : NewsMir.info 13:08
- Подростки решили покататься на авто: один погиб, трое в реанимации : Українська правда 12:41
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