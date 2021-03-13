В Казахстане разбился пограничный самолет Ан-26: есть жертвы (54)

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- В Казахстане разбился самолет: фото, видео и данные о погибших : Местные вести 16:16
- В Казахстане разбился военный самолет, есть погибшие : Online.ua 16:15
- 13 марта 2021, суббота, 16:10 Четверо людей погибли, еще двое пострадали: в Казахстане разбился военный Ан-26 : Українські Новини 16:15
- В Казахстане разбился военный самолет, четыре человека погибли : НикВести 16:10
- В Алматы при посадке разбился самолет погранслужбы Казахстана. Четыре человека погибли : ОстроВ 16:10
- В Алма-Ате упал военный самолет АН-26, есть жертвы : Bigmir)net Новости 16:09
- В Алма-Ате упал военный самолет АН-26, есть жертвы : NewsMir.info 16:08
- В Казахстане упал самолет, есть погибшие (видео) : NewsMir.info 16:08
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- В Казахстане разбился самолет: фото, видео и данные о погибших : Луганский Радар 15:57
- Видео: в Казахстане разбился самолет Ан-26, есть погибшие : UA.news 15:49
- Опять АН-26: В Казахстане разбился военный самолет, есть жертвы : ZN,UA 15:47
- Авиакатастрофа возле аэропорта Алматы: четыре человека погибли, двое - ранены : Українські національні новини 15:47
- Четыре человека погибли, двое пострадали при крушении Ан-26 в Алматы, - МЧС Казахстана : MY.UA 15:46
- В Казахстане рухнул военный самолет : Измаил вечерний 15:46
- 13.03.2021 в 15:29 В Казахстане упал военный самолет, есть погибшие : InfoResist.org 15:45
- 13.03.2021 :: 15:34 В Казахстане разбился при посадке Ан-26 : Транспортный бизнес 15:43
- В аэропорту Алма-Аты упал военный самолет, есть погибшие (видео) : Телеграф.com.ua 15:43
- В Казахстане упал самолет, есть погибшие (видео) : Подробности.ua 15:41
- Возле аэропорта Алматы потерпел крушение Ан-26 : Lenta.ua 15:38
- В Казахстане разбился самолет Ан-26, погибли 4 человека : Громадське телебачення 15:36
- В Казахстане разбился военный самолет Ан-26: есть погибшие : Gazeta.ua 15:35
- 13 марта 2021, 15:25 В Казахстане потерпел крушение Ан-26 КНБ - выжить удалось двум членам экипажа : Dialog.ua 15:33
- В Казахстане упал военный самолет, есть жертвы : Укринформ 15:32
- В Казахстане разбился военный самолет Ан-26: СМИ сообщают о погибших : APnews.com.ua 15:31
- В Казахстане разбился военный самолет: есть погибшие - видео : 24 канал 15:30
- В Казахстане разбился военный самолет : FaceNews 15:30
- Самолет Ан-26 упал возле аэропорта Алма-Аты : DailyUA 15:25
- В Казахстане рухнул военный самолет, есть жертвы. Видео : Страна.ua 15:17
- В Казахстане во время посадки разбился военный самолет Ан-26: есть погибшие : ТСН.ua 15:17
- В Казахстане упал военный самолет: на борту было шесть человек : Новое Время 15:17
- Разбился Ан-26 погранслужбы Казахстана: есть погибшие : Вести.ua 15:15
- 15:05 13.03.2021 Четыре человека погибли, двое пострадали при крушении Ан-26 в Алматы - МЧС Казахстана : Интерфакс-Україна 15:15
- Самолет погранслужбы Казахстана упал при посадке: данные о жертвах и видео : Информационное Сопротивление 15:13
- В аэропорту Казахстана потерпел крушение Ан-26 : MIGnews.com.ua 15:08
- В Алматы разбился военные самолет. Есть жертвы : Еспресо TV 15:04