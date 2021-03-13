В Казахстане разбился пограничный самолет Ан-26: есть жертвы (54)

Дело.ua 2021.03.13 16:03

В результате авиакатастрофы погибли 4 человека, еще двое получили ранения Казахстанский пограничный самолет Ан-26. Фото: strategy2050.kz В Казахстане неподалеку от города Алматы разбился ведомственный самолет Ан- 26. В результате авиакатастрофы погибли 4 человека, еще двое получили ранения, сообщает пресс-служба МЧС страны. Кратко и по делу в Telegram Указано, что сразу после аварии в аэропорт Алматы, где произошла