В Киеве умер 27-летний воспитанник "Шахтера" Ростислав Багдасаров (24)

MY.UA 2021.03.13 16:31

13 марта, 14:25 В Киеве внезапно скончался 27-летний скончался воспитанник футбольной школы донецкого "Шахтера" Ростислав Багдасаров. Причины его смерти пока неизвестны, однако возможно это были проблемы с сердцем, сообщил "ПРОФУТБОЛ Digital" на своей странице в Инстаграме. - Скорее всего, причиной смерти стали проблемы с сердцем, из-за которых футболисту пришлось завершить карьеру в 2017 году, - сообщил источник портала.