"Слуга народа" просить Зеленского идти на второй президентский срок (28)

- 13.03.2021, 21:13 В "Слуге народа" заявили о намерении просить Зеленского идти на второй срок : В Час Пик 21:45
- "Слуга народа" будет просить Зеленского идти на второй срок : СтопКор 21:43
- "Слуги народа" просят Зеленского идти на второй срок : Хвиля 21:36
- "Слуги народа" обратятся к Зеленскому с просьбой пойти на второй срок : Цензору.нет 19:20
- Зеленского будут просить баллотироваться в президенты на второй срок : Национальный Банк Новостей 19:09
- Зачем "слуги народа" намерены упрашивать Президента идти на второй срок : News24UA 19:07
- Зеленскому "светит" второй срок: "слуги" намерены обратиться к президенту с важным предложением : Факты 19:04
- 13.03.2021 Только что! "Слуги" ошеломили - Зеленский не ожидал. Просят президента - страна на ногах. Останется на посту! : Корупція Інфо 18:51
- "Слуга Народа" будет просить Зеленского баллотироваться на второй срок - Арахамия : Громадське телебачення 18:36
- Зеленского будут просить идти на второй президентский срок, - Арахамия (видео) : Фокус 18:34
- "Слуга народа" просить Зеленского идти на второй президентский срок : Газета День 18:28
- "Слуги народа" будут просить Зеленского идти на второй президентский срок, - Арахамия : #Буквы 18:20
- "Слуга народа" будет просить Зеленского идти на второй срок : НикВести 18:10
- Слуга народа будет просить Зеленского идти на второй срок : ЛІГАБізнесІнформ 17:38
- 17:34 13/03/2021 В "Слуге народа" будут просить Зеленского остаться на второй срок : ГолосUA 17:36
- "Слуга народа" попросит Зеленского идти на второй срок : ForUm 17:35
- "Слуга народа" попросит Зеленского идти на второй срок - Арахамия : Слово і Діло 17:13
- Зеленского будут выдвигать на второй срок : Gazeta.ua 17:05
- "Слуги" будут просить Зеленского идти на второй президентский срок : APnews.com.ua 17:01
- Корниенко утверждает, что Разумкова не взяли в политсовет "Слуги народа" из-за "занятости" и "отсутствия времени" : APnews.com.ua 17:01
- 13 Марта, 2021 "Слуга народа" будет просить Зеленского идти на второй срок : Маю право 16:58
- сегодня в 16:33 В "Слуге народа" попросят Зеленского баллотироваться на второй срок : Трибун Луганска 16:47
- "Слуга народа" будет просить Зеленского баллотироваться на второй президентский срок : Бабель 16:45
- "Слуга народа" будет просить Зеленского пойти на второй президентский срок, - Арахамия : Hubs 16:41
- "Слуга народа" будет просить Зеленского идти на второй президентский срок : Гордон 16:06
- "Слуги" будут просить Зеленского идти на второй срок : 24 канал 16:00
- "Слуга народа" будет просить Зеленского идти на второй срок : РБК-Україна 15:31