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Фокус: Украина

"Слуга народа" просить Зеленского идти на второй президентский срок (28)

Газета День 2021.03.13 18:28
Фото ОП Партия "Слуга народа" будет просить президента Владимира Зеленского идти на второй срок. Таким образом в партии прокомментировали вопрос, будет ли глава государства баллотироваться на этот пост во второй раз. Об этом в ходе брифинга рассказал глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, передает РБК-Украина. "Мы будем просить его идти на второй срок", - сказал депутат.
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