Мэр Львова Садовый хочет со вторника перевести учеников 5-11 классов на дистанционное обучение (34)

Kramatorsk.info 2021.03.13 20:52

Со вторника, 16 марта, ученики 5-11 классов школ во Львове должны перейти на дистанционное обучение. Как сообщил мэр города Андрей Садовый в Telegram, соответствующее решение будет предложено на рассмотрение комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, заседание которой должно состояться в понедельник, 15 марта. Учителям мэр предложил использовать этот день для организации дистанционного обучения.