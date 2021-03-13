Мэр Львова Садовый хочет со вторника перевести учеников 5-11 классов на дистанционное обучение (34)

- Львовских старшеклассников могут перевести на дистанционное обучение с 16 марта : Goodnews.ua 21:43
- Со вторника во Львове учеников 5-11 классов переводят на дистанционное обучение : RUpor.info 21:42
- Мэр Львова предложил перевести школы на дистанционку : 2000.ua 21:30
- Со вторника учащиеся 5-11 классов во Львове переходят на дистанционное обучение (ВИДЕО) : Depo 21:28
- Мэр Львова Садовый хочет со вторника перевести учеников 5-11 классов на дистанционное обучение : Kramatorsk.info 20:52
- Львовских старшеклассников могут перевести на дистанционное обучение с 16 марта : InternetUA 20:44
- Перевести школы на дистанционку предложил мэр Львова : 7Днів.info 20:06
- Во Львове школы хотят перевести на дистанционное обучение из-за коронавируса : Экономические новости 20:04
- 13 Март 2021 Садовый предлагает отправить львовских школьников на дистанционное обу : 0562ua.com Днепр 20:01
- 13 Март 2021 Мэр Львова Садовый хочет со вторника перевести учеников 5-11 классов на дистанционное обучение : 0562ua.com Днепр 20:01
- Мэр Львова Садовый хочет со вторника перевести учеников 5-11 классов на дистанционное обучение : Всеукраинские вести 19:59
- Садовый предлагает перевести львовские школы на "дистанционку" : Укринформ 19:47
- Садовый предлагает отправить львовских школьников на дистанционное обучение : Новое Время 19:32
- Во Львове закрывают школы: названа дата и режим обучения : Луганский Радар 18:57
- Во Львове закрывают школы: названа дата и режим обучения : Апостроф 18:45
- Во Львове ученики средних и старших классов могут перейти на "дистанционку" : Страна.ua 18:17
- Сегодня, 18:02 Садовый хочет, чтобы школы Львова перевели на дистанционное обучение : ReplyUA.net 18:12
- Львовские школы могут перейти на дистанционное обучение : Аргументы и Факты Украина 18:10
- Садовый предложил перевести львовских учеников на дистанционку : DsNews 18:03
- 13 Март 2021 Мэр Львова Садовый хочет со вторника перевести учеников 5-11 классов на дистанционное обучение : 0522ua.com Кировоград 18:01
- Мэр Львова предложил перевести школы на дистанционку : Вечерние Вести 17:59
- Во Львове школьников переводят на дистанционное обучение: названа дата : Телеграф.com.ua 17:44
- Садовый предложил перевести школы Львова на дистанционку : Слово і Діло 17:43
- Садовый предложил перевести школы Львова на дистанционку : RegioNews 17:42
- Мэр Львова предложил перевести школы на дистанционное обучение : Гордон 17:36
- Мэр Львова Садовый хочет со вторника перевести учеников 5-11 классов на дистанционное обучение : Цензор.Нет 17:32
- Во Львове хотят перевести учеников старших классов на дистанционное обучение : 112.ua 17:30
- Мэр Львова предложит перевести с 16 марта на дистанционную форму обучения 5-11 классы : PonomarOleg.com 17:21
- "Компромисс в борьбе с COVID-19": во Львове учеников 5-11 классов переведут на дистанционное обучение : ТСН.ua 17:17
- Во Львове школьников переводят на дистанционное обучение : MIGnews.com.ua 17:08
- Во Львове со вторника учеников 5-11 классов переводят на дистанционное обучение : УНИАН 16:47
- Во Львове часть учеников школ переведут на дистанционное обучение : 24 канал 16:30
- 15:54 13.03.2021 Мэр Львова предложит перевести с 16 марта на дистанционную форму обучения 5-11 классы : Интерфакс-Україна 16:00