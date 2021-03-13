+ 185 пациентов с ковид за сутки добавилось в Кривом Роге - 13 02 21 (12)

Весь Кривой Рог 2021.03.13 19:54

13 марта 2021 Информация городского противоэпидемического штаба на 13 марта: в Кривом Роге за минувшие сутки зарегистрировано 185 новых случаев коронавирусной болезни, 90 пациентов уже находились на стационарном лечении, 95 - амбулаторно С диагнозом Covid-19 (подтвержденным ПЦР анализами) в Кривом Роге лечатся - 1 320 пациентов, из них - 70 не жители города. Общее количество преодолевших вирус - 10 382.