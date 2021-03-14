Главный санврач Ляшко рассказал, как в Минздраве планируют вакцинировать пожилых людей (17)

112.ua 2021.03.14 01:30

К маломобильным людям мобильные бригады будут приезжать домой, чтобы сделать прививки, что касается европейских рекомендаций не использовать вакцину AstraZeneca для пожилых, в отношении CoviShield таких ограничений нет 01:05 14.03.2021 Виктор Ляшко Из открытых источников Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, как будет проходить в стране вакцинация людей старше 80 лет, которая должна начаться через три