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Главный санврач Ляшко рассказал, как в Минздраве планируют вакцинировать пожилых людей

Главный санврач Ляшко рассказал, как в Минздраве планируют вакцинировать пожилых людей (17)

112.ua 2021.03.14 01:30
К маломобильным людям мобильные бригады будут приезжать домой, чтобы сделать прививки, что касается европейских рекомендаций не использовать вакцину AstraZeneca для пожилых, в отношении CoviShield таких ограничений нет 01:05 14.03.2021 Виктор Ляшко Из открытых источников Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, как будет проходить в стране вакцинация людей старше 80 лет, которая должна начаться через три
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2021.03.14 (17)

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