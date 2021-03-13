13 марта 2021, суббота, 07:30 Потепление до 10 градусов и резкое похолодание до минус 6. Синоптик рассказала о мартовских температурных качелях (23)

Українські Новини 2021.03.13 07:45

Кира Молчанова Зима. Фото: Facebook Yara Grevals Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует значительное похолодание во второй половине марта после потепления 13-16 марта. Об этом ведущий синоптик Укргидрометцентра Наталия Голеня сообщила в эфире телеканала "Украина 24", передают Українськi Новини. "Завтра воздух с Атлантики потеснит морозы и холодную погоду с территории