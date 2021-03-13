Степанов заявил, что местная власть может самостоятельно усилить карантин, не дожидаясь внесения региона в "красную" зону (1)

5 Канал 2021.03.13 16:30
13.03.2021 16:10
Также он отметил важность усиления контроля за соблюдением уже имеющихся
ограничений
Местная власть может принимать решения об ужесточении ограничений, не
дожидаясь отнесения региона к "красной" зоне эпидемической опасности.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из
телеканалов.
"Сейчас можно ввести, и это может сделать местное самоуправление,
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