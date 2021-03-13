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Степанов заявил, что местная власть может самостоятельно усилить карантин, не дожидаясь внесения региона в "красную" зону

Степанов заявил, что местная власть может самостоятельно усилить карантин, не дожидаясь внесения региона в "красную" зону (1)

5 Канал 2021.03.13 16:30
13.03.2021 16:10 Также он отметил важность усиления контроля за соблюдением уже имеющихся ограничений Местная власть может принимать решения об ужесточении ограничений, не дожидаясь отнесения региона к "красной" зоне эпидемической опасности. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из телеканалов. "Сейчас можно ввести, и это может сделать местное самоуправление,
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2021.03.14 (1)

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