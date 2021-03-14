Марина Порошенко: В медучреждениях Киева работают 30 тысяч человек, прививки получили только 650 (22)

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- В девяти регионах Украины превышен уровень госпитализации COVID-больных : Прямий канал 14:01
- Уровень госпитализаций превышен в девяти регионах: в Минздраве заявили об ухудшении ситуации с COVID-19 : Факты 13:34
- Марина Порошенко: В медучреждениях Киева работают 30 тысяч человек, прививки получили только 650 : NewsOboz 13:21
- 14.03.2021 Только Марина "добила"! Порошенко опозорился на всю страну - резко изменил позицию. "Гаранта" поймали - украинцы в ярости! : Корупція Інфо 12:52
- Уже не го*но: Порошенко призвал украинцев вакцинироваться : 24 канал 12:30
- 14 Марта, 2021 Порошенко, назвавший CoviShield "г*вном", призвал вакцинироваться от коронавируса : Маю право 11:58
- Динамика упала вдвое: сколько украинцев получили прививку против коронавируса : 24 канал 11:30
- COVID-вакцинация: в Одесском регионе привили за сутки 130 человек : Правда за Одессу 11:29
- За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 3596 человек : КП в Украине 10:46
- Почти 50 тысяч украинцев уже вакцинировано от COVID-19, лидирует Донетчина : Приазовський робочий 10:22
- Еще почти 9 тыс. украинцев вакцинировались от коронавируса: Статистика по регионам : Новости Ю 10:22
- В Украине количество вакцинированных перевалило за 51 тысячу : Страна.ua 10:02
- В Украине прививки от COVID-19 получили свыше 50 тыс. человек: статистика на 14 марта : Луганский Радар 09:56
- В Украине вакцинировали более 50 тысяч человек: какие регионы лидируют : Obozrevatel 09:46
- Больше всего в Луганской области: сколько людей вакцинировали в Украине за прошедшие сутки : ТСН.ua 09:32
- Порошенко призвал украинцев вакцинироваться "гимном" : Экономика от Пророка 09:32
- В Украине прививки от COVID-19 получили свыше 50 тыс. человек: статистика на 14 марта : Апостроф 09:30
- Порошенко призывает вакцинировать как можно большее число украинцев и тем самым разорвать цепь заболеваний : Goodnews.ua 06:42
- Порошенко призывает вакцинировать как можно большее число украинцев и тем самым разорвать цепь заболеваний : PonomarOleg.com 03:21
- 00:54 14.03.2021 Порошенко призывает вакцинировать как можно большее число украинцев и тем самым разорвать цепь заболеваний : Интерфакс-Україна 01:00