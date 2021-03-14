Марина Порошенко: В медучреждениях Киева работают 30 тысяч человек, прививки получили только 650 (22)

NewsOboz 2021.03.14 13:21

14.03.2021 13:00 Столичные медучреждения должны готовиться к стремительному росту количества госпитализаций больных коронавирусом - об этом в интервью Громадскому радио сказала глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко. Она отметила, что новая волна была неизбежной из-за безответственности центральной власти, информирует NewsOboz.org со ссылкой на Левый берег.