SpaceX в воскресенье планирует запустить на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink (27)

PonomarOleg.com 2021.03.14 07:21

06:18 14.03.2021 interfax Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в воскресенье стартует на орбиту с очередной партией из 60 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщает компания-разработчик SpaceX. Запуск планируется осуществить со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди (штат Флорида) в 06:01 по времени Восточного побережья США.