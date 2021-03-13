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AstraZeneca заявила об отсутствии связи между ее вакциной от коронавируса и образованием тромбов

AstraZeneca заявила об отсутствии связи между ее вакциной от коронавируса и образованием тромбов (7)

Новости Ю 2021.03.13 16:22
Сегодня, 15:48 Компания AstraZeneca заявила, что связь между применением ее вакцины против коронавируса и образованием у пациентов тромбов не выявлена. Об этом 12 марта сообщил канал CNN. Источник: gordonua.com "Анализ наших показателей безопасности из более 10 млн записей показал отсутствие доказательств повышенного риска тромбоэмболии легочной артерии и тромбоза глубоких вен среди представителей какой-либо определенной
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2021.03.14 (7)

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