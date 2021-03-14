Украина немножко отстает от запланированных графиков вакцинации от COVID-19 (6)

Lenta.ua 2021.03.14 02:38

02:20 14 мар. В Украине о реальных темпах вакцинации от COVID-19 можно будет говорить после двух месяцев кампании. Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает "УНН". "Давайте о темпах будем говорить хотя бы после двух месяцев кампании по иммунопрофилактике, ибо вы все сейчас сравниваете нашу ситуацию с другими странами, где кампания продолжается более двух месяцев.