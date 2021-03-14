Украина немножко отстает от запланированных графиков вакцинации от COVID-19 (6)

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- Украина немножко отстает от запланированных графиков вакцинации от COVID-19 : Lenta.ua 02:38
- 13 Март 2021 Вчера в Украине вакцинировали от коронавируса 9 304 человека, всего - 47 541, - Минздрав : 0562ua.com Днепр 02:01
- Пожилых людей будут вакцинировать от COVID-19 на дому : SiteUA 01:58
- В Украине можно ежемесячно делать более 10 млн прививок от коронавируса - Ляшко : Гордон 01:36
- 13 Март 2021 Россия отказалась от политической гонки по вакцинам : 0562ua.com Днепр 01:01
- S&P: к середине года Украина сможет вакцинировать от COVID-19 менее 3% населения : УНИАН 00:17