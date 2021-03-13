Партия "Слуга народа" откроет в Киеве всеукраинскую приемную (19)

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- Разумков не ввалился в политсовет "Слуги народа". Корниенко наименовал причину : Ukr-Today.com 02:50
- Послушание и покорность: удастся ли Зеленскому превратить "Слугу народа" в "Партию регионов" : Апостроф 02:45
- В Раде планируют на следующей неделе закончить работу над законопроектом о местном референдуме : NewsWeek 02:07
- 13 Март 2021 Инициированная "Слугой народа" ВСК займется не только "вагнергейтом", но и "пленками Суркова-Медведчука", - Арахамия : 0562ua.com Днепр 02:01
- Исключенного из фракции Слуги народа Дубинского назначили на топ-должность в новом руководящем органе партии : Новости Ю 01:22
- Арахамия возглавил политсовет "Слуги народа" : NewsWeek 01:07
- "Слуги" задумали убрать Дубинского с руководящей должности в партии : DsNews 00:33
- "Слуга народа" созывает на 14 марта срочную конференцию облорганизации по Дубинскому : Сегодня.ua 00:32
- "Слуга народа" приняла за основу новую программу партии : УНИАН 00:18
- В "Слуге народа" определились с "феноменальными" и "неприятными" результатами своей работы : УНИАН 00:17
- Арахамию избрали председателем вновь созданного политсовета "Слуги народа" : УНИАН 00:17
- "Слуги" возмутились включением Дубинского в руководящие органы партии : Вести.ua 00:15
- Пушков назвал Зеленского президентом без принципов : Народный Корреспондент 00:10
- Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд : Gazeta.ua 00:05
- Инициированная "Слугой народа" ВСК займется не только "вагнергейтом", но и "пленками Суркова-Медведчука", - Арахамия : Цензор.Нет 00:02
- "Слуги народа" устроят Дубинскому непрощенное воскресенье: нардепа могут исключить из партии : Луганский Радар 23:57
- В Киеве эвакуировали автомобиль известного "Слуги народа" за нарушение ПДД, фото : Новости Киева 23:54
- В "Слуге народа" заявили, что 14 марта рассмотрят пребывание Дубинского на должности главы партячейки в Киевской области. Он опроверг : Новости Киева 23:54