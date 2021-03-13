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Партия "Слуга народа" откроет в Киеве всеукраинскую приемную

Партия "Слуга народа" откроет в Киеве всеукраинскую приемную (19)

Капитал 2021.03.13 16:20
13.03.2021 / 16:14 Политическая партия "Слуга народа" планирует со следующей недели открыть всеукраинскую приемную в столичном конгрессно-выставочном центре "Парковый", сообщил лидер политсилы Александр Корниенко. "Я думаю, что с понедельника-вторника (15-16 марта - ИФ) в "Парковом" откроется всеукраинская приемная партии "Слуга народа", будет отдельный мини-сайт этому посвящен", - сказал Корниенко на брифинге после съезда партии в субботу в Киеве.
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2021.03.14 (19)

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