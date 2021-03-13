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Вакцина Covishield - в Минздраве рассказали, какими могут быть реакции организма (ИНФОГРАФИКА)

Вакцина Covishield - в Минздраве рассказали, какими могут быть реакции организма (ИНФОГРАФИКА) (12)

Ракурс 2021.03.13 19:25
13 мар 2021, 18:26 Вакцинация от коронавируса в Украине началась 24 февраля и проводится препаратом Covishield, который предусматривает введение двух доз вакцины. Пресс-служба Министерства здравоохранения Украины рассказала, какими могут быть реакции организма на вакцину от коронавируса Covishield. В ведомстве отмечают, что вакцины, как и все лекарства, имеют свои риски, однако побочные эффекты после вакцинации обычно незначительны и могут
ВАКЦИНАЦИЯ, ВАКЦИНА, МИНЗДРАВ, ОЗНОБ, ПОКРАСНЕНИЕ, УТОМЛЯЕМОСТЬ, Украина
2021.03.14 (12)

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