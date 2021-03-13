Вакцина Covishield - в Минздраве рассказали, какими могут быть реакции организма (ИНФОГРАФИКА) (12)

Ракурс 2021.03.13 19:25

13 мар 2021, 18:26 Вакцинация от коронавируса в Украине началась 24 февраля и проводится препаратом Covishield, который предусматривает введение двух доз вакцины. Пресс-служба Министерства здравоохранения Украины рассказала, какими могут быть реакции организма на вакцину от коронавируса Covishield. В ведомстве отмечают, что вакцины, как и все лекарства, имеют свои риски, однако побочные эффекты после вакцинации обычно незначительны и могут