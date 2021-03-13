Вакцина Covishield - в Минздраве рассказали, какими могут быть реакции организма (ИНФОГРАФИКА) (12)

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- Вакцинация в Украине: в Минздраве назвали побочные эффекты от Covishield : РИА Мелитополь 06:28
- В МОЗ перечислили побочные эффекты от Covishield : Вибори в Україні та світі 06:16
- В Минздраве назвали побочные эффекты от Covishield : Gazeta.ua 03:35
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- В МОЗ перечислили побочные эффекты от Covishield : Типичный Херсон 02:42
- В Минздраве назвали побочные эффекты от Covishield : Подробности.ua 02:41
- В МОЗ перечислили побочные эффекты от Covishield : Bigmir)net Новости 02:39
- В МОЗ перечислили побочные эффекты от Covishield : MY.UA 02:01
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