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Запорожская область остается в желтой зоне карантина

Запорожская область остается в желтой зоне карантина (32)

Z-city Запорожье 2021.03.13 17:43
Автор: Z-city / 13.03.2021 По состоянию на 13 марта Запорожская область остается в "желтой" зоне карантина, куда она перешла из "оранжевой" два дня назад. Об этом сообщает сайт Министерства охраны здоровья Украины. В Запорожской области ситуация с коронавирусом - одна из наименее напряженных: коэффициент выявления инфицированных ниже "нормы" в два раза. Уровень госпитализации - 33 человека на 100 тысяч населения, почти в два
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2021.03.14 (32)

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