Запорожская область остается в желтой зоне карантина (32)

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- 14-Mar-2021 10:30 Коронавирус в Украине: статистика за сутки : Южная правда 11:18
- СПЕЦТЕМА: В Украине выявлено более 9 тысяч новых случаев COVID-19 : Преступности.нет 11:18
- Коронавирус в Украине: статистика за сутки : Вибори в Україні та світі 11:16
- Коронавирус в Украине: появилась статистика по регионам на 14 марта : Лента новостей Одессы 11:09
- Житомирская и Днепропетровская области стали лидерами по количеству новых случаев Сovid-19 : Страна.ua 11:02
- В Украине растет количество больных коронавирусом : Индустриалка 10:46
- В Украине растет количество госпитализированных с коронавирусом : Парламент.UA 10:40
- В Украине растет количество больных коронавирусом : SkyNewsZP 10:37
- Статистика коронавируса:есть хорошие новости : Gazeta.ua 10:35
- Коронавирус в Украине: свежая статистика на 14 марта : From-UA.com 10:35
- Количество новых случаев коронавируса в Украине на 14 марта : NNS Никополь 10:23
- Март, 14 в 10:02 В Украине за сутки вакцинировали более 3 тыс. человек - подробная статистика : ICTV Факти 10:06
- Свежая статистика коронавируса: количество больных уменьшилось : Gazeta.ua 10:05
- Сегодня 09:3563 Ситуация с COVID-19 в Украине на 14 марта : Данкор онлайн 10:02
- Коронавирус в Украине: появилась статистика по регионам на 14 марта : 048.ua Одесса 10:01
- Коронавирус в Украине: статистика на 14 марта : Кстати+ 09:53
- Днепропетровская область попала в перечень регионов, с самым большим количеством выявленных случаев коронавируса за сутки : Кривбасс On-Line 09:53
- В Украине более 9 тысяч больных COVID-19: актуальная статистика Минздрава : Измаил вечерний 09:46
- В Украине зафиксировали более 9 тысяч новых случаев COVID-19 : Вести.ua 09:45
- Коронавирус в Украине набирает обороты: статистика на 14 марта : GlavPost.Com 09:38
- Статистика коронавируса на 14 марта: более 9 тыс. новых случаев за сутки : Фокус 09:34
- 9 тыс новых заболеваний COVID-19, более 4 тыс госпитализированных за сутки : OstanniPodii.com 09:16
- 14.03.2021, 08:55 В Украине зафиксировано 9 012 новых случаев COVID-19 : В Час Пик 09:16
- В Украине зафиксировали 9012 новых случаев заражения коронавирусом : Bigmir)net Новости 09:09
- Коронавирус. В Украине выявили 9000 новых заболевших, госпитализированы более 4200 человек : NewsMir.info 09:08
- Коронавирус в Украине: статистика по областям на 14 марта : DsNews 09:03
- 14 марта 2021, 08:22 В МОЗ: на Донетчине за сутки коронавирусом заболели - 346 человек, на Луганщине - 27 : Восточный Вариант 08:45
- Минздрав обновил деление на карантинные зоны: в "красной" - четыре области : Контракты.ua 08:37
- Март, 14 в 8:11 9 012 больных за сутки, 4 тыс. госпитализированных: статистика Covid-19 в Украине : ICTV Факти 08:36
- Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 14 марта : ТСН.ua 08:32
- Коронавирус в Украине: появилась статистика по регионам на 11 марта : 0462.ua Чернигов 00:00