Исключенный из фракции Дубинский вошел в состав Нацсовета общин партии "Слуга народа" (9)

Бабель 2021.03.13 17:45

Екатерина Кадакова 17:06, 13 марта 2021 Вячеслав Ратинский / УНИАН Нардеп Александр Дубинский, которого исключили из фракции "Слуга народа" в Верховной Раде, вошел в состав нового руководящего органа партии - Национального совета общин, поскольку, как и ранее, возглавляет ячейку партии в Киевской области. Об этом объявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко во время внеочередного съезда политсилы 13 марта.