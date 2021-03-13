Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Исключенный из фракции Дубинский вошел в состав Нацсовета общин партии "Слуга народа" (9)

Бабель 2021.03.13 17:45
Екатерина Кадакова 17:06, 13 марта 2021 Вячеслав Ратинский / УНИАН Нардеп Александр Дубинский, которого исключили из фракции "Слуга народа" в Верховной Раде, вошел в состав нового руководящего органа партии - Национального совета общин, поскольку, как и ранее, возглавляет ячейку партии в Киевской области. Об этом объявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко во время внеочередного съезда политсилы 13 марта.
НАРОД, СЛУГА, СЪЕЗД, ПАРТИЯ, ЗЕЛЕНСКИЙ, СУББОТА, Арахамия, Корниенко, Зеленский, Дубинский, Киев, Украина, США
2021.03.14 (9)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2021
© InfoStream, 2021