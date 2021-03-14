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Американская компания SpaceX запустила 60 спутников ракетой Falcon 9 в рамках развертывания проекта спутникового интернета Starlink

Американская компания SpaceX запустила 60 спутников ракетой Falcon 9 в рамках развертывания проекта спутникового интернета Starlink (30)

7Днів.info 2021.03.14 16:06
Сегодня, 15:46 Запуск состоялся, как и планировалось, около 12:00 по киевскому времени. Об этом сообщает SpaceX в своем Twitter. SpaceX обнародовала видео момента запуска. "Первая ступень Falcon 9 приземлилась на платформу "Конечно, я все еще люблю тебя" (Of Course I Still Love You"), завершив девятый полет этого ускорителя", - говорится в сообщении SpaceX.
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2021.03.14 (30)

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