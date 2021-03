Американская компания SpaceX запустила 60 спутников ракетой Falcon 9 в рамках развертывания проекта спутникового интернета Starlink (30)

7Днів.info 2021.03.14 16:06

Сегодня, 15:46 Запуск состоялся, как и планировалось, около 12:00 по киевскому времени. Об этом сообщает SpaceX в своем Twitter. SpaceX обнародовала видео момента запуска. "Первая ступень Falcon 9 приземлилась на платформу "Конечно, я все еще люблю тебя" (Of Course I Still Love You"), завершив девятый полет этого ускорителя", - говорится в сообщении SpaceX.