Американская компания SpaceX запустила 60 спутников ракетой Falcon 9 в рамках развертывания проекта спутникового интернета Starlink (30)

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- SpaceX вывела на орбиту очередную партию спутников (видео) : Медиа-группа Объектив 17:10
- SpaceX запустила на орбиту Falcon 9 : ForUm 17:05
- SpaceX запустила на орбиту еще 60 интернет-спутников (ВИДЕО) : Дело.ua 17:03
- Американская компания SpaceX запустила 60 спутников ракетой Falcon 9 в рамках развертывания проекта спутникового интернета Starlink : 7Днів.info 16:06
- Falcon 9 совершила девятую успешную посадку на беспилотный корабль SpaceX : Укринформ 15:32
- SpaceX вывела на орбиту очередную партию спутников: что известно : Информационное Сопротивление 15:13
- SpaceX запустила на орбиту 60 микроспутников : MIGnews.com.ua 15:08
- SpaceX вывела на орбиту новую группу спутников Starlink : Главное 15:06
- SpaceX вывела на орбиту уже 22-ю партию спутников для проекта Starlink : Шиповник.ua 14:36
- SpaceX запустит очередную партию спутников Starlink : Вечерний Николаев 14:24
- 14 марта, 2021, 14:10 SpaceX успешно запустила новую партию спутников. Видео : Західна iнформаційна корпорація 14:17
- Март, 14 в 13:39 С успешным приземлением: SpaceX запустила новую партию спутников : ICTV Факти 14:06
- SpaceX запустила новую партию спутников ракетой Falcon 9 : Всеукраинские вести 13:59
- SpaceX вывела на орбиту уже 22-ю партию спутников для проекта Starlink : Бабель 13:45
- 14.03.2021 13:21 Американская SpaceX запустила в космос 60 спутников : ДонПресс 13:33
- SpaceX успешно запустила новую партию спутников [видео] : КП в Украине 13:31
- В этот раз без казусов: SpaceX успешно запустила новую партию спутников на орбиту : MY.UA 13:16
- В этот раз без казусов: SpaceX успешно запустила новую партию спутников на орбиту (видео) : Телеграф.com.ua 13:14
- Запуск новой партии спутников готовит SpaceX : 7Днів.info 13:06
- SpaceX запустила новую партию спутников ракетой Falcon 9 (ВИДЕО) : DsNews 13:04
- SpaceX готовит запуск новой партии спутников. Это рекордный старт Falcon 9 : InternetUA 12:44
- SpaceX запустила новую партию спутников ракетой Falcon 9 : РБК-Україна 12:16
- SpaceX запустит очередную партию спутников Starlink. Это будет девятый старт ракеты Falcon 9 : Гордон 11:36
- SpaceX отправит на орбиту очередную партию интернет-спутников Starlink : Аргументы и Факты Украина 11:10
- SpaceX отправит на орбиту очередную партию интернет-спутников Starlink : MY.UA 11:01
- Китай утверждает, что запустил спутники для изучения электромагнитной среды : Матриця свободи 10:04
- SpaceX готовит запуск новой партии спутников. Это рекордный старт Falcon 9 : РБК-Україна 09:46