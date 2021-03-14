Один из лучших в истории: умер бывший абсолютный чемпион мира по боксу (25)

УНИАН 2021.03.14 10:02

09:59, 14.03.21 Марвин Хаглер - один из лучших боксеров среднего веса в истории. Марвин Хаглер / фото REUTERS Бывший абсолютный чемпион мира в среднем весе Марвин Хаглер скончался на 67- м году жизни. Об этом в Facebook сообщила его супруга Кэй Хаглер. "К сожалению, сегодня мой любимый муж Марвин Хаглер неожиданно скончался в своем доме в Нью-Гэмпшире.