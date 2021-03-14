Убийство 7-летней Марии Борисовой: подозреваемого отправили под арест (23)

2021.03.14 (23)2021.03.13 (2) →
- Полиция задержала вероятного убийцу 7-летней девочки на Херсонщине - он пытался покончить с жизнью : Преступности.нет 22:18
- 14 марта, 2021, 21:52 Подозреваемого в убийстве 7-летней девочки в Херсонской области взяли под арест : Західна iнформаційна корпорація 22:17
- В убийстве 7-летней Марии Борисовой на Херсонщине подозревают 52-летнего мужчину, его взяли под стражу : MZM.zp.ua 22:17
- Смерть 7-летней Марии Борисовой: подозреваемого в убийстве взяли под стражу : РБК-Україна 22:16
- "Прятал тело четверо суток". Суд взял под стражу подозреваемого в убийстве семилетней девушки в Херсонской области : Громадське телебачення 22:06
- Лежал с порезанными венами: под Херсоном задержан подозреваемый в убийстве семилетней девочки : Факты 22:04
- 14.03.2021 в 21:48 Полиция задержала подозреваемого в убийстве 7-летней девочки, он порезал себе вены : InfoResist.org 22:00
- 14.03.2021, 21:29 На Херсонщине взяли под стражу подозреваемого в убийстве Маши Борисовой : В Час Пик 21:45
- Март, 14 в 21:31 Подозреваемого в убийстве Марии Борисовой нашли с порезанными венами : ICTV Факти 21:36
- Арестован подозреваемый в убийстве 7-летней девочки на Херсонщине, - представитель ОГПУ Усенко : Цензор.Нет 21:32
- Убийство 7-летней Марии Борисовой: подозреваемого отправили под арест : DailyUA 21:25
- Подозреваемого в убийстве девочки в Херсонской области взяли под стражу : Вести.ua 21:15
- Убийство 7-летней Маши Борисовой: в деле появился главный подозреваемый : Апостроф 21:15
- Задержан подозреваемый в убийстве Марии Борисовой в Херсонской области : NewsMir.info 21:08
- Март, 14 в 20:41 Задержан подозреваемый в убийстве Марии Борисовой в Херсонской области : ICTV Факти 21:06
- Задержали подозреваемого в убийстве Борисовой : Gazeta.ua 21:05
- Подозреваемого в убийстве девочки в Херсонской области взяли под стражу : Сегодня.ua 21:02
- В Херсонской обл. задержали подозреваемого в убийстве 7-летней девочки : 112.ua 21:00
- Убийство 7-летней Марии Борисовой: подозреваемого отправили под арест : Українські національні новини 20:47
- Подозреваемого в убийстве 7-летней девочки на Херсонщине взяли под стражу : Укринформ 20:47
- Подозреваемого в убийстве Маши Борисовой взяли под стражу : Obozrevatel 20:31
- Задержан подозреваемый в убийстве ребенка в Херсонской области : MY.UA 20:31
- Задержан подозреваемый в убийстве 7-летней девочки в Херсонской области : Українська правда 20:11