Убийство 7-летней Марии Борисовой: подозреваемого отправили под арест (23)

Українські національні новини 2021.03.14 20:47

КИЕВ. 14 марта. УНН. Подозреваемого в убийстве 7-летней Марии Борисовой из Херсонской области взяли под стражу. Это 52-летний мужчина. Об этом сообщила начальник департамента из Офиса Генпрокурора Юлия Усенко в Facebook, передает УНН. Цитата: "Сегодня взяли под стражу 52-летнего подозреваемого в убийстве 7-летней девочки в Херсонской области", - сообщила Усенко. Детали Усенко напомнила, что ребенка искали четверо суток.