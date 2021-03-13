Литвин заявил, что Харьковские соглашения были подписаны по вине Тимошенко (6)

Думка 2021.03.13 11:29

Володимир Маркопольский 13, Март 2021, 11:21 Достаточно острой на заявления украинских политиков оказалась вчерашняя программа Савика Шустера "Свобода слова". Главной темой программы стали недавние решения СНБО о проверке и привлечении к ответственности депутатов, которые в 2010 году приняли Харьковские соглашения о пребывании российского флота на территории Украины. Кроме других гостей, на прямой эфир в студию был приглашен бывший спикер