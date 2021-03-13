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Литвин заявил, что Харьковские соглашения были подписаны по вине Тимошенко

Литвин заявил, что Харьковские соглашения были подписаны по вине Тимошенко (6)

Думка 2021.03.13 11:29
Володимир Маркопольский 13, Март 2021, 11:21 Достаточно острой на заявления украинских политиков оказалась вчерашняя программа Савика Шустера "Свобода слова". Главной темой программы стали недавние решения СНБО о проверке и привлечении к ответственности депутатов, которые в 2010 году приняли Харьковские соглашения о пребывании российского флота на территории Украины. Кроме других гостей, на прямой эфир в студию был приглашен бывший спикер
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2021.03.14 (6)

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