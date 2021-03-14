Шмыгаль сообщил о строительстве первого в Украине автобана (29)

Парламент.UA 2021.03.14 18:10

Речь идет о строительстве дороги Краковец-Броды-Ровно Автор: Алена Кудревич 14 марта, 18:01 "Укравтодор" подписал меморандум, который позволит Госагентству в ближайшее время объявить открытый конкурс для отбора частного инвестора для реализации первого в Украине концессионного автобана. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Фейсбуке. За 30 лет в Украине не было построено ни одного автобана.