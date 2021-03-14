Шмыгаль сообщил о строительстве первого в Украине автобана (29)

2021.03.14 (29)2021.03.13 (4) →
- В ближайшее время в Украине могут построить первый автобан : 7Днів.info 19:06
- В Украине построят первый автобан, - Шмыгаль : Криминальная Украина и Россия 18:49
- Шмыгаль пообещал начать строительство автобана : Люблю Винницу 18:48
- В Кабмине анонсировали строительство первого в Украине автобана : RegioNews 18:42
- 14.03.2021, 17:30 Обещать - не строить. Укравтодор планирует первый автобан в Украине : АСН.in.ua 18:14
- В Украине может появиться первый автобан, - Шмыгаль : Аргументы и Факты Украина 18:10
- Шмыгаль сообщил о строительстве первого в Украине автобана : Парламент.UA 18:10
- Шмыгаль пообещал автобан : Gazeta.ua 18:05
- Шмыгаль рассказал, по какому маршруту пройдет первый в Украине автобан : Еспресо TV 18:04
- В 2021 году "Укравтодор" проведет открытый тендер по строительству участка Северного обхода г. Львов, - Шмыгаль Избранное : 0432.in 18:00
- В Украине может появиться первый автобан : Karachun.com.ua 17:47
- сегодня в 17:35 В Украине построят первый автобан, - Шмыгаль : Трибун Луганска 17:47
- Шмыгаль рассказал, где в Украине может появиться первый автобан : Depo 17:33
- В 2021 году "Укравтодор" проведет открытый тендер по строительству участка Северного обхода г. Львов, - Шмыгаль : Цензор.Нет 17:32
- Скоро в Украине построят первый концессионный автобан - Шмыгаль : УНИАН 17:32
- В Украине впервые за 30 лет может появиться автобан, - Шмыгаль : APnews.com.ua 17:31
- В Украине может появиться первый автобан : 2000.ua 17:30
- В Украине может появиться первый автобан : Правда за Одессу 17:29
- В Украине в ближайшее время могут построить первый автобан - Шмыгаль : Слово і Діло 17:13
- В Украине построят первый автобан: Шмыгаль рассказал, где именно : Главред 17:06
- Шмыгаль пообещал начать строительство автобана : Gazeta.ua 17:05
- В Украине собираются построить первый автобан : Апостроф 17:00
- Премьер Шмыгаль назвал, где в Украине появится первый автобан : UA.news 16:49
- В Украине построят первый автобан: Шмыгаль рассказал, где именно : MY.UA 16:46
- В Украине может появиться первый автобан : Шиповник.ua 16:36
- В Украине может появиться первый автобан - Шмыгаль : Сегодня.ua 16:17
- Шмыгаль: В Украине построят первый автобан : MIGnews.com.ua 15:38
- Укравтодор построит первый автобан в Украине : Известия в Украине 13:46