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Фокус: Украина

Шмыгаль сообщил о строительстве первого в Украине автобана (29)

Парламент.UA 2021.03.14 18:10
Речь идет о строительстве дороги Краковец-Броды-Ровно Автор: Алена Кудревич 14 марта, 18:01 "Укравтодор" подписал меморандум, который позволит Госагентству в ближайшее время объявить открытый конкурс для отбора частного инвестора для реализации первого в Украине концессионного автобана. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Фейсбуке. За 30 лет в Украине не было построено ни одного автобана.
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2021.03.14 (29)

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