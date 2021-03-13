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Фокус: Украина

Рейтинг самых богатых людей Украины от Forbes: Новинский стал миллиардером, Косюк выбыл (9)

Новое Время 2021.03.13 23:17
13 марта, 23:00 Ахметов, Пинчук и Жеваго самые богатые люди Украины (Фото: коллаж НВ) Из рейтинга украинских миллиардеров выбыл председатель правления агрохолдинга Мироновский хлебопродукт Юрий Косюк, а украинский бизнесмен Вадим Новинский вошел в этот список. Таковы данные из рейтинга миллиардеров от Forbes Украина. Состояние большинства украинских миллиардеров значительно возросли.
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2021.03.14 (9)

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