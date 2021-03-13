Рейтинг самых богатых людей Украины от Forbes: Новинский стал миллиардером, Косюк выбыл (9)

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- 14.03.2021 в 11:00 "Forbes" обновил список украинских миллиардеров. Состояние Ахметова с июня увеличилось на 4,8 млрд долларов : InfoResist.org 11:15
- 14 Март 2021 Forbes: Ринат Ахметов возглавил рейтинг самых богатых людей Украины : 0562ua.com Днепр 11:02
- Ахметов при Зеленском увеличил состояние в два раза : Waves-ua 11:00
- 14 марта 2021, воскресенье, 10:32 Состояния украинских миллиардеров существенно выросли. Кто попал в обновленный рейтинг Forbes : Українські Новини 10:45
- 34 мин. назад Forbes обновил список богатейших украинцев : Finance.UA 10:34
- Forbes: Ринат Ахметов возглавил рейтинг самых богатых людей Украины : TK Media 09:46
- Украинцы судорожно всплакнули: появился обновленный список наших миллиардеров - Порошенко, Пинчук, Ахметов и другие : Стена 09:15
- Два днепровца и каменчанин - в рейтинге самых богатых людей Украины : Кстати+ 07:53
- 00:42 14.03.2021 Ахметов возглавил рейтинг самых богатых бизнесменов Украины с состоянием $7,6 млрд : Интерфакс-Україна 00:45