Рейтинг самых богатых людей Украины от Forbes: Новинский стал миллиардером, Косюк выбыл (9)

Новое Время 2021.03.13 23:17

13 марта, 23:00 Ахметов, Пинчук и Жеваго самые богатые люди Украины (Фото: коллаж НВ) Из рейтинга украинских миллиардеров выбыл председатель правления агрохолдинга Мироновский хлебопродукт Юрий Косюк, а украинский бизнесмен Вадим Новинский вошел в этот список. Таковы данные из рейтинга миллиардеров от Forbes Украина. Состояние большинства украинских миллиардеров значительно возросли.