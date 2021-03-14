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Фокус: Украина

В Харькове грузовик протаранил три машины: Пострадали четыре человека, в том числе малолетние дети (ФОТО) (6)

Depo 2021.03.14 00:28
В Харькове полиция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали четыре человека Шеф-редактор региональной редакции Depo.Харьков 13 марта 2021 21:26 Как сообщили Depo.Харьков в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Volkswagen Jetta, ВАЗ-110, МАН и Ford произошла сегодня, 13 марта, около
ГРУЗОВИК, ВОЗНЕСЕНСК, ОДЕССА, БУГ, ПОЛИЦЕЙСКИЙ, ПОЛУПРИЦЕП, Одесса, Украина
2021.03.14 (6)

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