Кличко со своими замами поучаствовал в боевой подготовке в учебном центре "Десна": Бросал гранаты и ложился под танк (13)

2021.03.14 (13)2021.03.13 (17) →
- Мэр Киева Виталий Кличко метнул гранату в танк : Status Quo 11:14
- Виталий Кличко во время учений лег под танк и бросил гранату (фото) : RingSide24 10:47
- 14 Март 2021 Кличко и его замы прошли боевую подготовку в учебном центре "Десна" (фото) : 0532ua.com Полтава 10:01
- Кличко и его замы прошли боевую подготовку в учебном центре "Десна" (фото) : КиевВласть.com.ua 09:49
- Мэр Кличко лег под боевой танк и кинул гранату : NewsWeek 08:07
- Кличко с гранатой бросился под танк : Буквально 07:55
- Бросил гранату под Киевом: Кличко вышел из себя. Таким столичного мера никто не видел : Hyser 07:42
- Мэр Киева, его заместители и главы столичных районов прошли боевую подготовку в учебном центре "Десна" : Waves-ua 07:00
- Мэр Кличко бросил гранату и лег под танк в черниговских лесах. Фото : Новости Киева 06:54
- Мэр Кличко бросил гранату и лег под танк в черниговских лесах. Фото : РИА Мелитополь 06:28
- Кличко со своими замами поучаствовал в боевой подготовке в учебном центре "Десна": Бросал гранаты и ложился под танк : 112.ua 02:30
- Мэр Кличко бросил гранату и лег под танк. ФОТО : Новости N 00:11