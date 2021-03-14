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Кличко со своими замами поучаствовал в боевой подготовке в учебном центре "Десна": Бросал гранаты и ложился под танк (13)

112.ua 2021.03.14 02:30
По словам мэра Киева, такие учения на полигоне "Десна" будут регулярными для руководства города 02:07 14.03.2021 Виталий Кличко на полигоне "Десна" facebook Виталий Кличко Мэр Киева Виталий Кличко, наряду со своими заместителями и главами столичных районов 13 марта принял участие в боевой подготовке со стрельбой в учебном центре "Десна".
ДЕСНА, УЧЕНИЕ, КЛИЧКО, СТРЕЛЬБА, ТАНК, ИНСТРУКТАЖ, Кличко, Клявлин, Киев, Украина
2021.03.14 (13)

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