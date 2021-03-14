В Испании полиция во время спецоперации обнаружила самодельную подлодку, которую готовили к перевозке наркотиков (27)

Преступности.нет 2021.03.14 17:18

14.03.2021 17:12 Полиция Испании изъяла самодельную подводную лодку, способную перевозить до двух тонн наркотиков. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на полицию Испании. Девятиметровое судно было обнаружено на промышленном складе в южном городе Малага. Полиция считает, что подводная лодка из стекловолокна и фанеры готовилась к контрабанде наркотиков, но еще не использовалась.