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В Испании полиция во время спецоперации обнаружила самодельную подлодку, которую готовили к перевозке наркотиков

В Испании полиция во время спецоперации обнаружила самодельную подлодку, которую готовили к перевозке наркотиков (27)

Преступности.нет 2021.03.14 17:18
14.03.2021 17:12 Полиция Испании изъяла самодельную подводную лодку, способную перевозить до двух тонн наркотиков. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на полицию Испании. Девятиметровое судно было обнаружено на промышленном складе в южном городе Малага. Полиция считает, что подводная лодка из стекловолокна и фанеры готовилась к контрабанде наркотиков, но еще не использовалась.
ГАШИШ, МАЛАГА, ИСПАНИЯ, КОКАИН, НАРКОТИК, СТЕКЛОВОЛОКНО, Испания
2021.03.14 (27)

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