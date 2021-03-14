В Испании полиция во время спецоперации обнаружила самодельную подлодку, которую готовили к перевозке наркотиков (27)

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- 14-Mar-2021 14:45 В Испании кокаин и гашиш собирались переправлять на подводной лодке : Южная правда 17:18
- В Испании полиция во время спецоперации обнаружила самодельную подлодку, которую готовили к перевозке наркотиков : Преступности.нет 17:18
- В Испании в ходе спецоперации против наркоторговцев обнаружили самодельную субмарину : ПрессОрг24 16:39
- Испанская полиция обнаружила самодельную подводную нарко-лодку (ФОТО) : DsNews 16:04
- Правоохранители задержали подводную лодку наркоторговцев(видео) : Измаил вечерний 15:46
- Испанские правоохранители нашли самодельную подлодку с наркотиками : 5 Канал 15:30
- В Испании во время спецоперации нашли самодельную подводную лодку наркоторговцев : Вибори в Україні та світі 15:17
- В Испании в ходе операции против наркоторговцев обнаружили самодельную подлодку : Сегодня.ua 15:17
- В Испании нашли самодельную подводную лодку, которая может перевозить до двух тонн наркотиков : 112.ua 15:00
- В Испании в ходе спецоперации против наркоторговцев обнаружили самодельную субмарину : Українські національні новини 14:47
- В Испании накрыли крупную базу наркоторговцев и обнаружили подлодку для перевозки "товара" : NewsOne 14:39
- В Испании у наркоторговцев изъяли самодельную подводную лодку (фото) : УНИАН 14:32
- В Испании полиция обнаружила самодельную подводную лодку, которую могли строить для перевозки наркотиков : ProNews 14:24
- В Испании полиция обнаружила самодельную подводную лодку, которую могли строить для перевозки наркотиков : Гордон 14:06
- В Испании на борту субмарины нашли 22 тонны наркотиков (ФОТО) : Depo 14:03
- В Испании на самодельной субмарине обнаружили несколько десятков тонн наркотиков : UA.news 13:49
- Флот наркокартеля. В Испании полиция конфисковал подлодку для контрабанды наркотиков : Фокус 13:34
- Полиция Испании обнаружила самодельную подводную лодку наркоторговцев : ТСН.ua 13:02
- Полиция Испании обнаружила самодельную подводную лодку наркоторговцев. ФОТО : Информационное Сопротивление 12:43
- В Испании во время спецоперации нашли самодельную подводную лодку наркоторговцев : Українська правда 12:41
- В Испании во время спецоперации нашли самодельную подводную лодку наркоторговцев : УП Європейська правда 12:32
- В Испании на борту самодельной субмарины нашли 22 тонны наркотиков : Укринформ 12:32
- В Испании на борту самодельной субмарины нашли 22 тонны наркотиков : MY.UA 12:31
- Испанская полиция нашла самодельную подлодку наркоторговцев : ForUm 11:05
- В Испании полиция нашла самодельную подлодку наркоторговцев - видео : Новое Время 10:02
- В Испании задержали подводную лодку, принадлежащую наркоторговцам : Слово і Діло 05:43
- В Испании в ходе масштабной спецоперации задержали субмарину наркоторговцев. Видео : NewsMir.info 00:08