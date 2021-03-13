Водитель погиб, пассажиры - в реанимации: подростки устроили смертельное ДТП на Ровенщине (фото) (2)

Всеукраинские вести 2021.03.13 18:59
Поздним вечером в пятницу, 12 марта, в Ровенской области, между селами
Антоновка и Нетреба Варашского района, водитель Audi А6 врезался в дерево,
в результате чего водитель погиб, трое пассажиров оказались в реанимации.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.
Автомобиль, за рулем которого сидел 16-летний водитель, слетел с дороги,
вылетел за пределы трассы и разбился об дерево.
АМПУТАЦИЯ, РЕАНИМАЦИЯ, ПОДРОСТОК, НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ, ПАЛЕЦ, АНТОНОВКА, Ровно
, Украина
, Киев