Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

В Иордании из-за отключения кислорода погибли 8 ковидных больных: глава Минздрава ушел в отставку

В Иордании из-за отключения кислорода погибли 8 ковидных больных: глава Минздрава ушел в отставку (16)

Местные вести 2021.03.14 10:16
14 марта 2021 09:51 Андрей Васильев Глава Минздрава Иордании Незир Убейдат подал отставку после смерти 8 больных из-за отключения кислорода в одной из государственных больниц страны. Об этом сообщает Anadolu в субботу, 13 марта. В одной из государственных больниц города Эс-Салт произошло отключение кислорода, в результате чего умерли 8 пациентов на ИВЛ.
КИСЛОРОД, ИОРДАНИЯ, ОТСТАВКА, ПАЦИЕНТ, БОЛЬНИЦА, МИНЗДРАВ, Черновцы
2021.03.14 (16)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2021
© InfoStream, 2021