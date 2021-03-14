В Иордании из-за отключения кислорода погибли 8 ковидных больных: глава Минздрава ушел в отставку (16)

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- В Иордании 8 человек задохнулись в COVID-больнице: глава Минздрава ушел в отставку : Измаил вечерний 10:46
- В Иордании из-за отключения кислорода погибли 8 ковидных больных: глава Минздрава ушел в отставку : Местные вести 10:16
- В Иордании из-за отключения кислорода погибли 8 ковидных больных. Глава Минздрава ушел в отставку : Сумські Дебати 10:03
- Министр здравоохранения Иордании подал в отставку после смерти семи пациентов на ИВЛ : Укринформ 09:02
- Министр здравоохранения Иордании подал в отставку после смерти семи пациентов на ИВЛ : MY.UA 09:01
- Из-за нехватки кислорода в больнице Иордании умерли 6 больных на коронавирус: министр подал в отставку : ПрессОрг24 07:40
- Министр здравоохранения ушел в отставку из-за 8 погибших после отключения кислорода в больнице : Iнше ТВ 06:36
- В Иордании 8 погибших из-за отключения кислорода в больнице. Глава Минздрава ушел в отставку : Вечерние Вести 03:59
- В Иордании 8 погибших из-за отключения кислорода в больнице. Глава Минздрава ушел в отставку : Всеукраинские вести 01:59
- Из-за нехватки кислорода в больнице Иордании умерли 6 больных на коронавирус пациентов: министр подал в отставку : ПрессОрг24 01:40
- Из-за нехватки кислорода в больнице Иордании умерли 6 больных на коронавирус пациентов: министр подал в отставку : DailyUA 01:25
- Из-за нехватки кислорода в больнице Иордании умерли 6 больных на коронавирус пациентов: министр подал в отставку : Українські національні новини 01:02
- Глава Минздрава Иордании ушел в отставку из-за 8 погибших после отключения кислорода в больнице : Експерт-центр 00:33
- В Иордании восемь пациентов с COVID-19 умерли из-за сбоя подачи кислорода в больнице. Глава Минздрава ушел в отставку : Новое Время 00:32
- Глава Минздрава Иордании подал в отставку из-за смерти 8 пациентов, которая наступила в результате отключения кислорода : 112.ua 00:00