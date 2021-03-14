В Иордании из-за отключения кислорода погибли 8 ковидных больных: глава Минздрава ушел в отставку (16)

Местные вести 2021.03.14 10:16

14 марта 2021 09:51 Андрей Васильев Глава Минздрава Иордании Незир Убейдат подал отставку после смерти 8 больных из-за отключения кислорода в одной из государственных больниц страны. Об этом сообщает Anadolu в субботу, 13 марта. В одной из государственных больниц города Эс-Салт произошло отключение кислорода, в результате чего умерли 8 пациентов на ИВЛ.