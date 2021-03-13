Самолет Ан-26 упал возле аэропорта Алма-Аты (6)

ПрессОрг24 2021.03.13 16:40

13 Мар, 14:31 Самолет Ан-26 упал в районе аэропорта Алма-Аты, Казахстан, в субботу, 13 марта, передает УНН со ссылкой на пресс-службу аэропорта. Цитата "Сегодня около 17.20 при заходе на посадку в аэропорту Алматы пропала связь с воздушным судном АН-26, следовавшим по маршруту Нур-Султан - Алматы. Сразу была объявлена тревога, аварийно-спасательные службы аэропорта выехали на место.