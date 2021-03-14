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В Польше впервые совершил посадку стратегический бомбардировщик ВВС США

В Польше впервые совершил посадку стратегический бомбардировщик ВВС США (25)

Бабель 2021.03.14 17:45
Алексей Ярмоленко 16:55, 14 марта 2021 Flickr / Ian Older На авиабазе польского города Повидз впервые совершил посадку американский стратегический бомбардировщик B-1B Lancer. Об этом пишет пресс-служба командования ВВС США в Европе. Самолет совершил посадку 12 марта на 33-й польской авиабазе для дозаправки. В рамках миссии его сопровождали шведский истребитель JAS-39 Gripen, польский F-16 и датский F-16.
ПОЛЬША, БОМБАРДИРОВЩИК, АВИАБАЗА, ЕВРОПА, ДОЗАПРАВКА, ИСТРЕБИТЕЛЬ, Польша, США, Швеция, Норвегия
2021.03.14 (25)

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