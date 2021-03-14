14.03.2021 :: 14:28 airBaltic возобновляет полеты в Украину (29)

Транспортный бизнес 2021.03.14 14:43

Латвийская авиакомпания airBaltic с середины марта возобновляет полеты в Украину. Запуск рейсов будет осуществляться поэтапно. Об этом свидетельствует информация на сайте перевозчика. Сообщается, что уже 17 марта возобновляются полеты по маршруту Рига - Киев. С 28 марта частота полетов будет составлять четыре рейса в неделю, до этого - два. Уже 2 мая возобновятся полеты Рига - Одесса с постепенным наращиванием