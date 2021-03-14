14.03.2021 :: 14:28 airBaltic возобновляет полеты в Украину (29)

2021.03.14 (29)2021.03.13 (2) →
- Из Одессы в Ригу: рейсы хотят возобновить с мая : УСИ Одесса 17:19
- Полеты из Одессы в Ригу возобновятся в мае : Лента новостей Одессы 17:09
- После годичного перерыва: латвийская АirBaltic возобновляет рейсы в Украину : УНИАН 16:47
- Полеты из Одессы в Ригу возобновятся в мае : Odessa.net.ua 16:13
- Латвийская airBaltic возобновляет полеты в Украину: даты и направления : Шиповник.ua 15:36
- AirBaltic возобновит полеты в три украинских города : Дело.ua 15:33
- Полеты из Одессы в Ригу возобновятся в мае : Трасса Е95 15:14
- Латвийская авиакомпания возобновляет авиарейсы в Украину : НикВести 15:10
- Латвийский авиаперевозчик возобновит регулярные рейсы в Украину : UA.news 14:49
- 14.03.2021 :: 14:28 airBaltic возобновляет полеты в Украину : Транспортный бизнес 14:43
- Авиакомпания airBaltic возобновляет рейсы в Украину после годичного перерыва : IPress.ua 14:37
- Латвийская авиакомпания airBaltic возобновит сразу три маршрута в Украину : Главное 14:35
- С середины марта латвийская авиакомпания возобновляет полеты в Украину : FinOboz 14:34
- Латвийская airBaltic возобновляет полеты в Украину: даты и направления : Всеукраинские вести 13:59
- Сегодня, 13:16 С середины марта латвийская авиакомпания возобновляет полеты в Украину : ReplyUA.net 13:42
- Украинцы получили еще одну возможность летать в Европу : Gazeta.ua 13:35
- Латвийская авиакомпания возобновляет рейсы в Украину: даты и направления : DsNews 13:33
- Латвийская авиакомпания возобновляет рейсы в Украину : ТСН.ua 13:32
- Авиакомпания airBaltic возобновляет рейсы в Украину после годичного перерыва : УП Європейська правда 13:32
- Латвийская авиакомпания airBaltic возобновляет полеты в Украину : 112.ua 13:30
- Авиакомпания airBaltic возобновляет рейсы из Украины : Маяк.org.ua 13:07
- Латвийская airBaltic возобновляет полеты в Украину: даты и направления : РБК-Україна 12:46
- airBaltic возобновит полеты по трем маршрутам между Латвией и Украиной : БизнесЦензор 12:02
- АirBaltic возобновит авиасообщение с Украиной : Політична Думка 10:19
- АirBaltic возобновит авиасообщение с Украиной : Новости Ю 07:22
- АirBaltic возобновит авиасообщение с Украиной : MY.UA 01:31
- airBaltic возобновляет авиарейсы в Украину из Латвии : Крылья 00:00