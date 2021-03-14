Для ликвидации дефицита вакцин в ЕС создан альянс фармкомпаний (19)

- Для ликвидации дефицита вакцин в ЕС создан альянс фармкомпаний : Всеукраинские вести 13:59
- Производитель COVID-вакцины BioNTech создал альянс фармкомпаний : Прямий канал 13:46
- В Европе создали альянс фармкомпаний для ликвидации дефицита вакцин : Слово і Діло 13:13
- Для ликвидации дефицита вакцин в ЕС создан альянс фармкомпаний : UAinfo 12:44
- Фармацевты объединятся для ликвидации дефицита вакцин в ЕС : Hronika.info 12:41
- BioNTech создала альянс фармакологических компаний для ликвидации нехватки COVID-вакцин : GlavPost.Com 12:38
- Альянс фармкомпаний для ликвидации нехватки COVID-вакцин в Европе создала BioNTech : 7Днів.info 12:06
- 11:28 14/03/2021 Создан альянс фармкомпаний для борьбы с дефицитом COVID-вакцин : ГолосUA 11:36
- Разработчик вакцины Pfizer создала альянс из фармкомпаний, чтобы ликвидировать нехватку вакцины в Европе : НикВести 11:10
- BioNTech создала альянс фармакологических компаний для ликвидации нехватки COVID-вакцин : Укринформ 10:02
- Март, 14 в 9:32 BioNTech создала альянс фармкомпаний для увеличения Covid-вакцин в Европе : ICTV Факти 09:36
- Ликвидировать дефицит: создали новый альянс распределения вакцин в мире : 24 канал 09:30
- Разработчик вакцины Pfizer создала альянс фармкомпаний, чтобы ликвидировать нехватку вакцины в Европе : Бабель 08:45
- Создан альянс фармкомпаний для ликвидации дефицита вакцин в ЕС : DailyUA 08:25
- Обещают 2 млрд доз до конца года. BioNTech создала альянс фармкомпаний для ликвидации дефицита COVID-вакцин в Европе : Новое Время 05:47
- Создан альянс фармкомпаний для ликвидации дефицита вакцин в ЕС : Bigmir)net Новости 05:39
- BioNTech создала альянс фармкомпаний для ликвидации нехватки COVID-вакцин в Европе : РБК-Україна 05:16