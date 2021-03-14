Для ликвидации дефицита вакцин в ЕС создан альянс фармкомпаний (19)

Glavk.info 2021.03.14 13:05

14 марта 2021 г., 12:50:00 Фармацевтический альянс поставил перед собой совместную задачу произвести 2 млрд доз вакцины до конца 2021 года. Как сообщает Корреспондент.net со ссылкой на The Wall Street Journal, немецкая фармацевтическая компания BioNTech, которая вместе с американской Pfizer разработала вакцину от коронавирусной инфекции нового типа, создала альянс фармкомпаний для ликвидации нехватки препаратов от COVID-19 в Европе.