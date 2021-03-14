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Жену Асада могут лишить гражданства Британии за подстрекательство к террору и репрессиям

Жену Асада могут лишить гражданства Британии за подстрекательство к террору и репрессиям (22)

Главное 2021.03.14 11:35
14 марта 2021 11:12 Жену президента Сирии Башара Асада могут лишить гражданства Британии за подстрекательство к террору. Полиция Лондона начала предварительное расследование в отношении сирийской первой леди Асмы Асад. Об этом пишет BBC. Сообщается, что дело в отношении Асмы Асад ведет отдел по военным преступлениям при Скотленд-Ярде.
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