Жену Асада могут лишить гражданства Британии за подстрекательство к террору и репрессиям (22)

Главное 2021.03.14 11:35

14 марта 2021 11:12 Жену президента Сирии Башара Асада могут лишить гражданства Британии за подстрекательство к террору. Полиция Лондона начала предварительное расследование в отношении сирийской первой леди Асмы Асад. Об этом пишет BBC. Сообщается, что дело в отношении Асмы Асад ведет отдел по военным преступлениям при Скотленд-Ярде.