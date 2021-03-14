Шеф-редактора Bild отстранили от должности после обвинений со стороны коллег-женщин (18)

- В Германии шеф-редактора популярной газеты отстранили после обвинений со стороны женщин-коллег : НикВести 14:10
- Шеф-редактора газеты Bild отстранили после жалоб коллег-женщин : ПрессОрг24 13:39
- Март, 14 в 12:59 Из-за обвинения в буллинге: шеф-редактора газеты Bild отстранили от должности : ICTV Факти 13:06
- Шеф-редактора немецкой газеты Bild отстранили от должности из-за обвинений в буллинге со стороны женщин : 112.ua 13:00
- Шеф-редактора немецкой газеты Bild отстранили от должности из-за обвинений со стороны женщин : Новое Время 12:47
- Шеф-редактора газеты Bild обвинили в буллинге коллег-женщин : Obozrevatel 12:31
- Главред известной газеты отстранен от работы за буллинг и харассмент в отношении женщин-подчиненных : Телеграф.com.ua 12:14
- Шеф-редактора газеты Bild отстранили от работы из-за обвинений со стороны коллег-женщин : УНИАН 12:02
- Шеф-редактора Bild отстранили от должности после обвинений со стороны коллег-женщин : Страна.ua 12:02
- Обвинили в буллинге: главреда газеты Bild Райхельта отстранили от должности : 24 канал 12:00
- Шеф-редактора самой популярной в Германии газеты отстранили после обвинений со стороны женщин-коллег : Бабель 11:45
- Шеф-редактора Bild отстранили от работы из-за жалоб коллег-женщин : Вести.ua 11:45
- Главред известной газеты отстранен от работы за буллинг и харассмент подчиненных женщин : Телеграф.com.ua 11:43
- Шеф-редактора газеты Bild отстранили после жалоб коллег-женщин : DailyUA 11:25
- Главреда газеты Bild отстранили от должности из-за обвинений в буллинге : Укринформ 11:17
- Шеф-редактора газеты Bild отстранили после жалоб коллег-женщин : Українські національні новини 10:47
- Шеф-редактора газеты Bild отстранили от работы после жалоб его коллег-женщин : Українська правда 10:41