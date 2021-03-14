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Шеф-редактора Bild отстранили от должности после обвинений со стороны коллег-женщин (18)

Glavk.info 2021.03.14 14:05
14:02, 14.03.2021 Главного редактора крупнейшего немецкого ежедневного таблоида Bild Юлиана Райхельта временно отстранили от должности, после жалоб его коллег-женщин на злоупотребление служебным положением и буллинг. Об этом пишет DW в воскресенье, 14 марта. Юлиан Райхельт возглавляет газету начиная с 2018 года, после обвинений в его адрес со стороны коллег-женщин в буллинге и злоупотреблении служебным
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