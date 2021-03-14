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Фокус: Украина

Озеро Бугаз в оккупированном РФ Крыму находится на грани исчезновения. ФОТО (25)

Цензор.Нет 2021.03.14 14:02
На оккупированном Российской Федерацией Крымском полуострове озеро Бугаз в окрестности Судака сильно обмелело и находится на грани исчезновения. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил "Крым.Реалии" крымский правозащитник Абдурешит Джеппаров, посетивший Бугаз 13 марта. По мнению правозащитника, озеро стабильно теряет свой уровень и в скором времени может полностью высохнуть. "Право на благоприятную окружающую среду - одно из конституционных прав.
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