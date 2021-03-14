Американские СМИ рассказали, почему Байден не говорит с Зеленским (25)

- 14 марта 2021, воскресенье, 21:15 Байден откладывает разговор с Зеленским из-за ряда ожиданий, - The Washington Post : Українські Новини 21:45
- У Байдена выдвинули новые требования Зеленскому, - WP : Днепр Вечерний 21:31
- "Побуждает бороться с коррупцией". WP рассказала, почему Байден может откладывать разговор с Зеленским : Новое Время 21:02
- Байден откладывает разговор с Зеленским из-за ряда ожиданий - WP : Українська правда 20:11
- Зеленский должен порвать с Коломойским для сотрудничества с администрацией Байдена, - Washington Post : Еспресо TV 20:04
- "Должен порвать с Коломойским": почему до сих пор не состоялся разговор Зеленского с Байденом : 24 канал 20:00
- Надо заслужить. The Washington Post объяснил, почему Байден не звонит Зеленскому : NewsMir.info 19:08
- Газета The Washington Post объяснила, почему Байден до сих пор не позвонил Зеленскому : UA.news 18:49
- Американские СМИ назвали условие сотрудничества Байдена с Зеленским : DsNews 17:33
- "Должен порвать с Коломойским": The Washington Post написала, почему Байден до сих пор не позвонил Зеленскому : НикВести 17:10
- Washington Post о том, почему Байден не звонит Зеленскому: Он должен порвать с Коломойским и поддержать уголовное обвинение : Newzz.in.ua 17:08
- 14.03.2021 Только что! В Байдена шокировали - Зеленский не ожидал! Коломойский тянет на дно: оборвать все связи! : Корупція Інфо 16:51
- 14.03.2021, 16:43 Американские СМИ сообщили, почему Байден не звонит Зеленскому : В Час Пик 16:45
- Washington Post: почему Байден не звонит Зеленскому : Republic.com.ua 16:27
- В США назвали причину неспешности Байдена общаться с Зеленским : Lenta.ua 16:08
- Почему Байден не звонит Зеленскому - The Washington Post : Экономика от Пророка 15:32
- Западные партнеры ждут от Зеленского решительного разрыва с Коломойским : #Буквы 15:20
- "Должен порвать с Коломойским". The Washington Post написала, почему Байден до сих пор не позвонил Зеленскому : UAinfo 15:14
- Washington Post о том, почему Байден не звонит Зеленскому: Он должен порвать с Коломойским и поддержать уголовное обвинение : Цензор.Нет 15:02
- "Должен порвать с Коломойским". The Washington Post написала почему Байден до сих пор не позвонил Зеленскому : Народный Корреспондент 14:10
- The Washington Post сегодня: : PonomarOleg.com 13:21
- "Должен порвать с Коломойским". The Washington Post написала почему Байден до сих пор не позвонил Зеленскому : Kherson.life 12:56
- "Должен порвать с Коломойским". The Washington Post написала почему Байден до сих пор не позвонил Зеленскому : Страна.ua 11:32