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Американские СМИ рассказали, почему Байден не говорит с Зеленским (25)

Glavk.info 2021.03.14 21:05
14 марта 2021 г., 20:44:00 Президент Соединенных Штатов Джо Байден не звонит украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, чтобы таким образом побудить его активнее бороться с коррупцией. Об этом сообщает американское издание The Wasington Post. В администрации Байдена считают, что избавление от коррупции является жизненно важным для того, чтобы не только стабилизировать украинскую экономику, но также и чтобы защитить украинскую независимость от России.
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