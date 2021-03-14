Американские СМИ рассказали, почему Байден не говорит с Зеленским (25)

Glavk.info 2021.03.14 21:05

14 марта 2021 г., 20:44:00 Президент Соединенных Штатов Джо Байден не звонит украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, чтобы таким образом побудить его активнее бороться с коррупцией. Об этом сообщает американское издание The Wasington Post. В администрации Байдена считают, что избавление от коррупции является жизненно важным для того, чтобы не только стабилизировать украинскую экономику, но также и чтобы защитить украинскую независимость от России.