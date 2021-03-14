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"В решающий момент встали на защиту нашей свободы": Президент посмертно наградил украинских добровольцев орденами (25)

Преступности.нет 2021.03.14 14:19
14.03.2021 14:07 В воскресенье, 14 марта, в честь Дня украинского добровольца, Президент Владимир Зеленский отметил причастных государственными наградами. Об этом сообщается на официальном сайте Офиса Президента. Орденом "За мужество" III степени отмечено 67 добровольцев, из которых 64 - посмертно. Среди награжденных - члены Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор", батальонов территориальной обороны "Донбасс", "Айдар" и ОУН.
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