"В решающий момент встали на защиту нашей свободы": Президент посмертно наградил украинских добровольцев орденами (25)

Преступности.нет 2021.03.14 14:19

14.03.2021 14:07 В воскресенье, 14 марта, в честь Дня украинского добровольца, Президент Владимир Зеленский отметил причастных государственными наградами. Об этом сообщается на официальном сайте Офиса Президента. Орденом "За мужество" III степени отмечено 67 добровольцев, из которых 64 - посмертно. Среди награжденных - члены Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор", батальонов территориальной обороны "Донбасс", "Айдар" и ОУН.