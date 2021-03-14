"В решающий момент встали на защиту нашей свободы": Президент посмертно наградил украинских добровольцев орденами (25)

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- "В решающий момент встали на защиту нашей свободы": Президент посмертно наградил украинских добровольцев орденами : Преступности.нет 14:19
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- 14.03.2021, 13:42 Зеленский отметил добровольцев наградами, 64 из которых - посмертно : В Час Пик 14:15
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- Зеленский наградил орденом "За мужество" 67 добровольцев, из них 64 - посмертно : Страна.ua 13:32
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- Зеленский отметил 67 добровольцев госнаградами, из них 64 - посмертно : Українські національні новини 13:32
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- Зеленский отметил добровольцев орденами За мужество, 64 - посмертно : NewsMir.info 13:08
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- Март, 14 в 12:59 Зеленский отметил добровольцев орденами За мужество, 64 - посмертно : ICTV Факти 13:06
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- Зеленский отметил украинских добровольцев госнаградами: многих - посмертно : Апостроф 13:00
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