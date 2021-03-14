УПЛ: Колос одержал разгромную победу над Мариуполем (видео) (36)

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- 14 Март 2021 Золотов: Радоваться нам некогда - слишком много очков было потеряно в : 0522ua.com Кировоград 19:01
- Тренер "Колоса" поблагодарил команду за агрессию в игре с "Мариуполем" : Metaratings 19:00
- Костышин: Спасибо футболистам Колоса за агрессивную игру : Ukrainefootball.net 18:50
- Золотов: Радоваться нам некогда - слишком много очков было потеряно в УПЛ : Террикон 18:44
- Костышин: Спасибо футболистам Колоса за агрессивную игру : Террикон 18:44
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- Мариуполь - Колос - 1:4 - видео голов и обзор матча : Футбол 24 18:05
- Руслан Костышин: "Больше доволен не голом Дениса, а его игрой против "Мариуполя" : Tribuna.com Украина 18:02
- Как "Колос" разгромил "Мариуполь": видеообзор матча : Metaratings 18:00
- Мариуполь - Колос - 1:4. Разгром в игре УПЛ. Видео голов и обзор матча : Спорт.ua 17:39
- Колос разгромил Мариуполь и дорос до 6 места: смотреть голы : NewsMir.info 17:08
- "Колос" разгромил "Мариуполь" благодаря эффективной игре Костышина : Metaratings 17:00
- Колос нанес разгромное поражение Мариуполю : iSport.ua 16:45
- Колос разгромил Мариуполь и дорос до 6 места: смотреть голы : Террикон 16:44
- Колос в "гостевом" поединке в Коваливке разгромил Мариуполь : Спорт.ua 16:39
- Мариуполь - Колос 1:4. Украина, 18-й тур. Отчет : Прессинг.net.ua 16:39
- Мариуполь - Колос 1:4. Украина, 18-й тур. Отчет : Футбольный Клуб 16:35
- Колос в голевом матче разгромил Мариуполь и приблизился к зоне Лиги Европы: видео : 24 канал 16:30
- "Колос" разгромил "Мариуполь" и подобрался к зоне Лиги Европы : Сегодня.ua 16:17
- УПЛ: Колос одержал разгромную победу над Мариуполем : УНИАН 16:17
- Мариуполь - Колос 1:4. Команда Маркевича продолжает падение : UA-Футбол 16:15
- "Колос" на родном стадионе разгромил "Мариуполь" (видео) : Телеграф.com.ua 16:14
- "Колос" с Кучеруком и Исаенко разгромил "Мариуполь" и приблизился к "Ворскле" в турнирной таблице : Dynamomania.com 16:04
- "Колос" на родном стадионе разгромил "Мариуполь" : MY.UA 16:01
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- МАРИУПОЛЬ - КОЛОС. СОСТАВЫ КОМАНД : ФК Мариуполь 15:37
- Костышин забил и сделал ассист в матче с "Мариуполем". В УПЛ последний раз он отличался в 1-м туре : Tribuna.com Украина 14:47
- Чурко забил дебютный гол за "Колос" : Tribuna.com Украина 14:17
- Стартовые составы на матч "Мариуполь" - "Колос" : Xsport.ua 14:00
- Денис Костышин сыграет с первых минут против Мариуполя : Football.ua 13:35
- "Мариуполь" - "Колос": стартовые составы : Footboom.com 13:35
- Денис Костышин сыграет с первых минут против Мариуполя : MY.UA 13:31