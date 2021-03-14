УПЛ: Колос одержал разгромную победу над Мариуполем (видео) (36)

УНИАН 2021.03.14 19:33

16:12, 14.03.21 "Колос" забил по два раза в каждом из таймов. Колос уверенно выиграл у Мариуполя / фото ФК Мариуполь В рамках 18-го тура чемпионата Украины встречались "Мариуполь" и "Колос". Матч был номинально выездным для "Колоса", но прошел в Ковалевке. Встреча завершилась разгромной победой команды Руслана Костышина. "Мариуполь" - "Колос" - 1:4 Голы: Бондаренко, 45+1 - Чурко, 5, Костышин, 29, Новак, 48, Лысенко, 61