На неделе Верховная Рада может принять в целом законопроект об отмене перевода часов (25)

- Летнее и зимнее время могут отменить за неделю до перевода стрелок : КП в Украине 17:01
- У "Cлуг народа" сообщили, когда Рада примет закон об отказе от перевода часов : UA.news 16:49
- ВР может окончательно отменить переход на летнее и зимнее время уже на следующей неделе : Еспресо TV 16:34
- В "Слуге народа" рассказали, когда Рада может отменить перевод часов : RegioNews 16:12
- Отмена перевода часов: Рада спешит принять закон уже на следующей неделе : NewsOne 16:09
- Март, 14 в 15:34 Когда Рада отменит переход на летнее время - возможная дата : ICTV Факти 15:36
- На следующей неделе Рада планирует отменить переход на летнее время : Главное 15:36
- Рада может отменить летнее время уже на следующей неделе : DsNews 15:33
- На неделе Верховная Рада может принять в целом законопроект об отмене перевода часов : Бессарабiя.UA 15:17
- В Раде анонсировали отмену перевода часов на летнее время : Online.ua 15:15
- В Слуге народа рассказали, когда Рада отменит переход на летнее время : Главред 15:06
- Переход на летнее и зимнее время таки отменят: в "Слуге народа" назвали возможную дату : 24 канал 15:00
- Рада может проголосовать во втором чтении за отмену сезонного перевода часов 19 марта, - Пидласа : Kramatorsk.info 14:52
- В "Слуге народа" рассказали, что Рада поддержит отмену перевода часов во втором чтении : Страна.ua 14:47
- сегодня в 14:00 Нардеп: Рада 19 марта сможет проголосовать за отмену перехода на летнее и зимнее время : Трибун Луганска 14:47
- В "Слуге народа" прогнозируют, что Рада на неделе примет в целом законопроект об отмене перевода часов : Источник.info 14:45
- Рада может на следующей неделе принять законопроект об отмене перевода часов - нардеп : Гордон 14:36
- Рада уже в ближайшее время примет законопроект об отмене перевода часов : MY.UA 14:31
- В "Слуге народа" прогнозируют, что Рада на неделе примет в целом законопроект об отмене перевода часов : PonomarOleg.com 14:21
- Рада уже в ближайшее время примет законопроект об отмене перевода часов : Капитал 14:20
- Рада может отменить перевод часов уже на следующей неделе : Bigmir)net Новости 14:09
- Рада может проголосовать во втором чтении за отмену сезонного перевода часов 19 марта, - Пидласа : Цензор.Нет 14:02
- 13:43 14.03.2021 В "Слуге народа" прогнозируют, что Рада на неделе примет в целом законопроект об отмене перевода часов : Интерфакс-Україна 14:00