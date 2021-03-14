Европе не нужен "Северный поток-2", - вице-президент ЕК (28)

Вечерние Вести 2021.03.14 14:59

14.03.2021, 14:30 Новый газопровод "Северный поток-2" не является необходимым для Европы. Однако Брюссель может сделать только так, чтобы он соответствовал правилам Евросоюза. Об этом в интервью Tagesspiegel заявил вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс. По его словам, Еврокомиссия по-прежнему против строительства нового газопровода из России в Германии. "Нам не нужен "Северный поток-2", но он действительно существует.