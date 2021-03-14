Европе не нужен "Северный поток-2", - вице-президент ЕК (28)

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- Вице-президент Еврокомиссии признал, что Европе не нужен российский газопровод "Северный поток - 2" : Бабель 16:45
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- Вице-президент Еврокомиссии: Европе не нужен "Северный поток - 2" : Гордон 16:36
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- Европе не нужен "Северный поток-2", - вице-президент Еврокомиссии : 24 канал 16:30
- Вице-президент Еврокомиссии: ЕС не нужен Северный поток-2 : Mediavektor.org 16:08
- Вице-президент Еврокомиссии заявил, что "Северный поток-2" не нужен ЕС : Еспресо TV 16:04
- Вице-президент Еврокомиссии заявил, что "Северный поток-2" достроят, хоть он и не нужен Европе : Kherson.life 15:56
- В Еврокомиссии объяснили, почему странам не нужен "Северный поток-2" : UA.news 15:49
- В Еврокомиссии заявили, что Северный поток - 2 не нужен Европе : Информационное Сопротивление 15:43
- Вице-президент Еврокомиссия заявил, что Европе не нужен "Северный поток-2" : Винница Реал 15:41
- 15:14 14/03/2021 Европе не нужен "Северный поток-2" - ЕК : ГолосUA 15:36
- "Северный поток-2" не нужен Евросоюзу - вице-президент Еврокомиссии : Gazeta.ua 15:35
- "Северный поток-2" не нужен энергетике ЕС - вице-президент Еврокомиссии Тиммерманс : ТСН.ua 15:32
- Нам не нужен "Северный поток-2", - вице-президент Еврокомиссии Тиммерманс : Цензор.Нет 15:32
- "Северный поток-2" не нужен энергетике ЕС - вице-президент Еврокомиссии : Газета День 15:28
- Вице-президент Еврокомиссии: "Северный поток-2" не нужен для энергоснабжения ЕС : Вибори в Україні та світі 15:16
- Европе не нужен "Северный поток-2", - вице-президент Еврокомиссии : DsNews 15:03
- Европе не нужен "Северный поток-2", - вице-президент ЕК : Вечерние Вести 14:59
- Европе не нужен "Северный поток-2" - президент Еврокомиссии : Слово і Діло 14:43
- Вице-президент Еврокомиссии: "Северный поток-2" не нужен для энергоснабжения ЕС : УП Європейська правда 14:32
- Европе не нужен "Северный поток-2" - вице-президент Еврокомиссии : Українська правда 14:11
- Вице-президент Еврокомиссии: "Северный поток-2" не нужен для энергоснабжения ЕС : Главное 14:06