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Возмутился, что не было фейерверков. Житель Винницы устроил стрельбу на празднике и обесточил часть поселка - полиция (22)

Новое Время 2021.03.14 17:32
14 марта, 17:28 Мужчину задержали правоохранители (Фото: www.npu.gov.ua) В Винницкой области полиция сообщила, что правоохранители задержали мужчину, который устроил стрельбу и обесточил часть поселка. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции. Правоохранители заявили, что около 20 часов в полицию поступило сообщение, что возле местного кафе неизвестный открыл стрельбу из автоматического
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