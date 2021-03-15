Больницы переполнены COVID-пациентами в девяти областях Украины (491)

- Киев и еще две области могут попасть в красную зону - Степанов : Новое Время 23:32
- Эпидемия не отступает : Вечерняя Одесса 23:24
- Киев и еще две области могут попасть в "красную зону": что это значит : РБК-Україна 23:16
- Одесса: в опорных больницах свободны 26 "ковидных" коек : Odessa Online 23:13
- В России за сутки зарегистрировано 9908 случаев коронавируса : Микола.net 23:04
- В Украине школьников и студентов могут отправить на дистанционное обучение: какие регионы затронет : Луганский Радар 22:57
- В опорных больницах Харьковской области занято 1990 коек для больных COVID-19 (видео) : MyKharkov.info 22:16
- В Украине школьников и студентов могут отправить на дистанционное обучение: какие регионы затронет : Апостроф 22:15
- В Донецкой области за сутки семь умерших от коронавируса : 62.ua 22:06
- Март, 15 в 22:02 Более 76 тыс. больных за сутки в Индии и 52 тыс. в США: Covid-19 в мире 15 марта : ICTV Факти 22:06
- В связи с ростом заболеваемости коронавирусом одесситам необходимо строго соблюдать карантинные ограничения : Одесский Наблюдатель 22:05
- 15.03.2021 20:50 30 заболевших коронавирусом выявлено сегодня на Херсонщине : Kherson.net.ua 21:49
- В Селидовской громаде - еще одна смерть от COVID-19 : Шахтёрский край 21:41
- За сутки в Покровской громаде выявлено 23 новых случая COVID-19 : Шахтёрский край 21:41
- 15.03.2021 20:40 В связи с ростом заболеваемости коронавирусом одесситам необходимо строго соблюдать карантинные ограничения : Одессит.ua 21:14
- Сохраняется тенденция к росту заболеваемости COVID-19 в Одессе : Взгляд из Одессы 21:13
- Дистанционное обучение: какая ситуация в областях Украины : Подробности.ua 21:11
- В Запорожской области школы и вузы рекомендуют перевести на дистанционку: заявление главы МОН : Акцент.zp.ua 21:10
- На Луганщине выявили 19 новых случаев коронавируса за сутки : Status Quo 20:44
- Количество заболевших COVID-19 растет : СНІП 20:38
- За сутки на Херсонщине зафиксировано 30 новых случаев заболевания коронавирусом : Херсон Daily 20:37
- На Херсонщине за сутки от COVID-19 умерли 5 человек. Еще 30 заболели и 62 выздоровели : Херсон Онлайн 20:37
- Львов в полушаге от "красной" зоны. Школы частично идут на дистанционку : Главком 20:35
- Больницы переполнены COVID-пациентами в девяти областях Украины : From-UA.com 20:05
- Увеличение количества пациентов и загруженность больничных коек: что известно о третьей волне коронавируса на Харьковщине, - ВИДЕО : 057.ua Харьков 20:02
- В Харькове готовят новую реанимацию для ковид-больных : Харьков Один 20:00
- Больницы переполнены COVID-пациентами в девяти областях Украины : Интеллект Украины 19:44
- В Черкассах развернут временный COVID-госпиталь : ForUm 19:35
- В Житомирской области для лечения больных коронавирусом привлекут две резервные больницы, - ОГА : Еспресо TV 19:34
- Больницы переполнены COVID-пациентами в девяти областях Украины : MY.UA 19:31
- МОЗ обновило карантинное деление: еще одна область стала "оранжевой" : NNS Никополь 19:23
- На Донбассе около шести тысяч военных получили COVID-вакцину : Прямий канал 19:16
- В Украине расширили "оранжевую" зону карантина : FaceNews 19:15
- Цифра дня. 1072 - рекордное количество аппаратов ИВЛ одновременно работают в Украине : Маяк.org.ua 19:07
- Коронавирус в Украине: Данные МОЗ по состоянию на 15 марта : NewsWeek 19:07
- Минздрав обновил деление на карантинные зоны: что изменилось : Наш Киев 19:05
- В Одесской области в больницах не хватает мест для больных коронавирусом : Одесский Наблюдатель 19:05
- 2021 Март 15 18:18 За сутки на Донетчине зафиксировано 85 новых случаев COVID-19 и 7 смертей от коронавируса : Курахово и Марьинка 18:54
- "Пандемия COVID-19": В Украине расширили "оранжевую" зону : Вечерний Харьков 18:53
- Вероятность очень высока: в Раде заговорили о введении жесткого локдауна в Украине : Криминал.TV 18:53
- Ситуация с заболеванием COVID-19 в Харькове ухудшается : Вечерний Харьков 18:53
- В Донецкой области лаборатории сообщили о еще 346 больных COVID-19 : Сайт города Константиновка 18:48
- "Наибольшее количество с начала пандемии": Шмыгаль о пациентах с коронавирусом на ИВЛ : ZN,UA 18:47
- COVID-19 в Одессе: статистика по заболеваемости и рекомендации по профилактике : Единая Одесса 18:32
- Коронавирус подхватили четверо детей в Одессе за прошедший день : Depo 18:30