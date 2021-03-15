Больницы переполнены COVID-пациентами в девяти областях Украины (491)

Интеллект Украины 2021.03.15 19:44

Евгений Стелькин Ситуация с коронавирусом в Украине продолжает ухудшаться. По состоянию на воскресенье, 14 марта, уровень госпитализаций превышен уже в девяти регионах. Как сообщается на сайте Министерства здравоохранения, норма по уровню госпитализаций составляет 60 или менее на 100 тысяч населения. Показатель превышен в Киеве (76,7); Винницкой (123,5); Житомирской (92,3); Закарпатской (86,5); Ивано-Франковской (123,6); Николаевской (87,2);

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