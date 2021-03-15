15 марта 2021 В Запорожье потепление и переменная облачность (176)

Inform.zp.ua 2021.03.15 06:42

В Запорожье сегодня ожидается солнечная и теплая погода. Температура воздуха повысится, по сравнению с прошлыми днями, а небольшой ветер принесет переменную облачность. Об этом сообщают синоптики Запорожского областного гидрометцентра. В городе переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный 7-12 м / с, температура воздуха ночью от 3 ° мороза до 2 ° тепла, днем 7-12 ° тепла.

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