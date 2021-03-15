15 марта 2021, понедельник, 05:00 Финансовая неделя начинается с роста гривны. НБУ опубликовал курс на понедельник (36)

Українські Новини 2021.03.15 05:15

Кира Молчанова Гривны и доллары Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 15 марта, на 1,81 коп. до 27,7305 UAH/USD. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини. В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 12-14 марта, на 4,70 коп.