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15 марта 2021, понедельник, 05:00 Финансовая неделя начинается с роста гривны. НБУ опубликовал курс на понедельник

15 марта 2021, понедельник, 05:00 Финансовая неделя начинается с роста гривны. НБУ опубликовал курс на понедельник (36)

Українські Новини 2021.03.15 05:15
Кира Молчанова Гривны и доллары Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 15 марта, на 1,81 коп. до 27,7305 UAH/USD. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини. В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 12-14 марта, на 4,70 коп.
КУРС, ДОЛЛАР, ВАЛЮТА, ЕВРО, ГРИВНА, РУБЛЬ, Украина, США, Россия
2021.03.15 (36)

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