15 марта 2021, понедельник, 05:00 Финансовая неделя начинается с роста гривны. НБУ опубликовал курс на понедельник (36)

2021.03.15 (36)2021.03.14 (35) →
- Курс валют НБУ. Доллар и евро дешевеют : Новое Время 08:17
- 15 марта, 2021, 08:15 Неделя началась с укрепления гривны: Курсы валют от НБУ : Західна iнформаційна корпорація 08:17
- Курс 28 грн/$ и 33,4 грн/EUR. Два сценария для доллара и евро на эту неделю, 15-21 марта : Український Бізнес Ресурс 08:15
- Гривня укрепилась относительно других валют. Курс НБУ : ЛІГАБізнесІнформ 08:08
- НБУ повысил курс гривны на копейку : Минфин 08:08
- Официальный курс гривны установлен на уровне 27,73 грн/доллар : NewsWeek 08:07
- Неделя стартовала с роста гривны, доллар теряет позиции: курс валют на 15 марта : MY.UA 08:01
- Официальный курс доллара на 15 марта : Кстати+ 07:53
- Гривна подорожала относительно основных валют : Украинская народная правда 07:51
- На 15 марта установлена цена на банковские металлы : ПрессОрг24 07:40
- На 15 марта установлена цена на банковские металлы : GlavPost.Com 07:38
- Нацбанк порадовал курсом доллара : Gazeta.ua 07:35
- На 15 марта установлена цена на банковские металлы : DailyUA 07:25
- Курс валют сегодня Украина - Сколько стоит купить доллар, евро, рубль и злотый 15.03.2021 : Новости Ю 07:22
- На 15 марта установлена цена на банковские металлы : NewsWeek 07:07
- Гривна подорожала относительно основных валют : Гордон 07:06
- Доллар и евро подешевели : Главное 07:05
- Курс валют на 15 марта: доллар и евро немного подешевели : DsNews 06:33
- Официальный курс гривны установлен на уровне 27,73 грн/доллар : Українські національні новини 06:33
- На 15 марта установлена цена на банковские металлы : Українські національні новини 06:33
- Официальный курс гривны установлен на уровне 27,73 грн/доллар : DailyUA 06:25
- Курс валют на 15 марта: гривна "наказала" доллар и евро за попытку поднять голову : Znaj.ua 06:17
- Каким будет курс доллара к концу недели : Наша Газета Луганск 06:05
- 15 марта 2021, понедельник, 05:00 Финансовая неделя начинается с роста гривны. НБУ опубликовал курс на понедельник : Українські Новини 05:15
- Каким будет курс доллара к концу недели : Cxid.info 05:02
- Курс валют сегодня Украина - Сколько стоит купить доллар, евро, рубль и злотый 15.03.2021 : Політична Думка 04:19
- Гривна ошалеет после выходных, оставив позади доллар и евро: каким будет курс в Украине : Politeka 03:11
- Официальный курс гривны установлен на уровне 27,74 грн/доллар : FinOboz 02:34
- Нерезиденты и аграрии поддержат гривну - каким будет курс 15 марта : Вести.ua 00:45
- Доллар с евро подешевели: курс валют в Украине на 15 марта : Телеграф.com.ua 00:44
- Курс валют на сегодня: доллар и евро упали после выходных : MY.UA 00:31
- Доллар с евро подешевели: курс валют в Украине на 15 марта : MY.UA 00:31
- Курс валют на сегодня: доллар и евро упали после выходных : КП в Украине 00:16
- Экономист спрогнозировал курс доллара с 15 марта : MY.UA 00:16
- 14.03.2021 14:48 Аналитик спрогнозировал курс доллара в Украине на следующую неделю : Весь Харьков 00:10
- Экономист спрогнозировал курс доллара с 15 марта : Хвиля 00:06